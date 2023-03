L’autobus al posto dell’auto: «Il biglietto lo paghiamo noi» 

L’obiettivo è scoraggiare i cagliaritani a muoversi in auto. L’apertura dei nuovi e importanti cantieri in via Roma e viale Trieste, tra il 20 e il 27 marzo, che si aggiungono a quello già in opera della metropolitana leggera, chiude strade, disegna nuovi sensi unici, “ingolfa” inevitabilmente alcune arterie (in questo caso il Lungomare 11 Settembre, più noto dai cagliaritani come via Roma lato-porto). Il Comune lo sa e oltre a suggerire percorsi alternativi, propone una soluzione che incentiva per i prossimi mesi a lasciare l’automobile in garage e a spostarsi in città con i mezzi pubblici. «A chi utilizza il trasporto pubblico locale, l’amministrazione sconta il prezzo dell’abbonamento fino al 90 per cento», dice l'assessore al Traffico Alessio Mereu. Creando linee dedicate al passaggio degli autobus (una corsia riservata in via XX Settembre o in viale Bonaria all’angolo con via Stazione vecchia), i disagi potranno essere contenuti.

L’iniziativa

Non è una sfida ambientalista, quella che propone l’amministrazione. Anche se alla fine otterrà anche questo risultato. L’obiettivo è limitare al massimo i disagi che i nuovi cantieri, inevitabilmente, porteranno alla circolazione delle auto. «Abbiamo recuperato un milione e mezzo di euro che adesso investiamo proprio per abbattere il costo degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale. Uno sconto fino al 90 per cento per chi utilizza l’autobus, contribuendo così a mitigare le difficoltà sul traffico che ci saranno», ribadisce l’assessore. Tutti dettagli dell’iniziativa (come ricevere lo sconto) saranno comunicati dall'amministrazione sul proprio sito internet ma, giusto per avere un’idea, l’obiettivo è abbassare il costo di un abbonamento mensile da 45 euro a 5 euro.

Gli automobilisti

Per chi invece non potrà fare a meno di continuare a utilizzare l’automobile sappia che dovrà mettere in conto una buona dose di pazienza, soprattutto se attraverserà via Roma lato porto. Perché la chiusura del primo tratto di viale Trieste, necessaria per effettuare i lavori di riqualificazione, ridisegna un po’ tutta la viabilità attorno a piazza del Carmine. Per esempio: il tratto di via Roma, tra viale Treste e la stazione ferroviaria diventerà tutto a doppio senso (oggi è così solo il percorso tra via Sassari e via Maddalena), via Sassari diventerà interamente a senso unico a salire, da viale La Plaia a via Mameli, via Crisipi invece, dietro Palazzo Bacaredda, si “sdoppia”: un tratto, quello tra piazza del Carmine e via Angioy, cambierà senso e diventerà unico in direzione Largo Carlo Felice, mentre quello tra il Largo e via Angioy resterà esattamente come è oggi. L’ultimo grande cambiamento sarà in via Maddalena: con viale Trieste chiusa, chiu deve uscire da piazza del Carmine potrà scendere in via Maddalena (mentre oggi si sale); arrivati a questo incrocio con via Roma, ci sarà l’obbligo di svoltare a destra in direzione viale Trieste. Questo per evitare di congestionare il traffico con le auto che arrivano da sinistra, cioè da Piazza Matteotti. ( ma. mad. )