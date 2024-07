L’auto vola nel canale: morti sul colpo due 20enni Grave il 33enne alla guida 

VENEZIA. Diversi e gravi gli incidenti stradale nella domenica del primo weekend di esodo. Il più grave intorno le 7 a Chioggia, dove una Bmw con a bordo tre ragazzi è finita in un canale al lato della strada, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Solo uno di loro, un 33enne moldavo, si è salvato ma è gravemente ferito e ora si trova ricoverato in rianimazione. Per gli altri occupanti, due ventenni che ieri non erano ancora stati identificati, non c’è stato nulla da fare. Dopo il volo oltre la carreggiata l’auto, che ha una targa bulgara, è finita capovolta sul fondo del corso d’acqua, profondo un paio di metri. Quando i vigili del fuoco e i soccorritori sono riusciti ad estrarli dalle lamiere i due giovani erano già deceduti. Per qualche ora si è temuto che vi fosse un disperso, un quarto passeggero menzionato dal 33enne nelle concitate fasi del soccorso, ma poi le lunghe perlustrazioni dei sommozzatori lo hanno escluso. Giovane anche la vittima dell’incidente avvenuto sabato notte, verso le 4, nel Milanese: un 23 anni che sembra aver perso il controllo della vettura, che è uscita di strada dopo essersi ribaltata più volte sulla provinciale 149. I due ragazzi che viaggiavano con lui sono rimasti feriti, uno è in gravi condizioni. Infine sulla Fondovalle Bifernina, in provincia di Campobasso, un automobilista 56enne che andava al mare con la moglie e i due figli è morto nell’urto frontale con l’auto su cui tre ragazzi andavano a Campobasso di ritorno dalla costa. Tre feriti sono stati portati in ospedale in codice rosso, gli altri sono in condizioni meno gravi.

