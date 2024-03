Tragedia della strada ieri all’alba sulla Statale 126: un giovane di 23 anni di Guspini, Emanuele Fanari, è morto nella sua auto volata fuori dalla carreggiata poco prima del bivio per Pabillonis e finita in mezzo ai campi. Il giovane è uscito di casa alle 6,30 ed era diretto a Marrubiu: pare avesse appuntamento con la fidanzata. Sull’asfalto non è rimasta traccia di frenate. Guspini sotto choc, la famiglia è straziata dal dolore. Domani pomeriggio i funerali.

A pagina 5