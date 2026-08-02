L’auto vola dal ponte di Presentau, feriti sei ragazzi 

Poteva essere una strage di ragazzi. Chi era al volante della Fiat Punto ha perso il controllo e l’auto è volata giù dal ponte di Presentau, località di campagna tra Foxi Manna e la strada comunale che collega Sarrala e l’abitato di Tertenia. Coinvolti sei giovani del paese, quattro sono stati ricoverati all’ospedale di Lanusei con traumi giudicati importanti ma comunque nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Al Nostra Signora della Mercede di Lanusei sono stati trattenuti Cosimo Foddis, 27 anni, proprietario del mezzo, Virgilio Deiana (24), Giovanni Corona (24) e un minore. Tutti hanno riportato diverse fratture e lesioni agli organi vitali. Le loro condizioni sono costantemente monitorate dal personale sanitario che, nelle prossime ore, valuterà eventuali trasferimenti in altri ospedali dell’Isola. Le prognosi sono ancora da definire con esattezza.

La dinamica dell’incidente è tutta da ricostruire. La certezza è che all’alba di ieri l’incidente ha richiesto l’intervento dei mezzi del 118 e ha richiamato sul posto decine di persone, in apprensione per le condizioni dei giovani coinvolti. Alcuni dei feriti, che avevano trascorso le ore precedenti nei locali della marina, hanno fatto tappa all’ambulatorio della guardia medica per un primo, urgente soccorso con ferite da suturare. Una condizione piuttosto delicata e critica. Poi la corsa verso il Pronto soccorso. Quel che rimane della vecchia Punto racconta di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche: nell’impatto con il suolo l’auto è andata distrutta. ( ro. se. )

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