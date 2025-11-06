L’auto si schianta contro la rotatoria: muore a 45 anni 

Forse non si è neppure accorto di quanto stava accadendo. Quando la sua Bmw si è schiantata sul muretto della rotatoria di Villa San Pietro, Andrea Cammisuli, 45 anni, di Pula, manutentore del parco archeologico di Nora, non era cosciente.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Pula, intervenuti mercoledì poco prima della mezzanotte, Cammisuli sarebbe stato colto da un malore, o avrebbe avuto un colpo di sonno che gli ha impedito di vedere l’ostacolo. La vita dell’operaio di Pula si è interrotta sei giorni prima del suo 46esimo compleanno lungo la Sulcitana, in un tratto caratterizzato da una rotatoria grande e ampiamente illuminata che invita gli automobilisti a rallentare già da lontano. Cammisuli procedeva da Sarroch in direzione Pula, non è chiaro cosa lo abbia portato a perdere il controllo del veicolo, l’unico dato certo è che sull’asfalto non è rimasto alcun segno di frenata.

L’allarme

L’impatto è stato violentissimo, ad accorgersi dello schianto è stato un automobilista di Pula che precedeva la Bmw di Cammisuli: è stato il forte rumore a segnalagli quello che alle sue spalle era appena accaduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Pula, a Villa San Pietro è arrivata anche un’ambulanza del 118 partita dal presidio medico di Sarroch: ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile, il cuore di Andrea Cammisuli si è fermato prima che la medicalizzata arrivasse all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Nessun segno di frenata sull’asfalto dove erano però presenti tanti frammenti di plastica, una strisciata nera sul cemento della rotatoria: è con le prime luci dell’alba di ieri che la tragedia di poche ore prima ha preso forma.

Il cordoglio

La notizia ha impiegato poco tempo a fare il giro di Pula, dove Andrea Cammisuli viveva ed era cresciuto. Sui social network, per tutta la giornata, sono stati numerosi i pensieri espressi da amici e colleghi del quarantacinquenne di Pula, ognuno – a modo suo – ha voluto esprimere tutto il proprio dolore per la sua scomparsa. Aveva trovato lavoro nel Parco archeologico di Nora tre anni fa, oltre a svolgere la mansione di custode era anche un abile manutentore. Clara Pili, direttrice della fondazione “Pula cultura diffusa”, che gestisce l’area archeologica di Nora, conosceva bene e apprezzava quel collaboratore sempre disponibile e dalla battuta pronta: «Tutti i suoi colleghi ed io siamo rimasti senza parole, la notizia della morte di Andrea ci ha lasciati attoniti. Era un lavoratore affidabile, sempre pronto a scherzare, sorridente: in accordo con il Comune abbiamo deciso di chiudere prima il parco archeologico il giorno del suo funerale per permettere ai suoi colleghi di partecipare».

