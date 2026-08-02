L’auto si ribalta, muore un allevatore 

Andava tutti i giorni nella sua piccola porcilaia per accudire il bestiame. Paolo Boi, 71 anni, allevatore, ne aveva fatto quasi una passione, anche un modo per impegnare il tempo libero. È morto nella notte tra sabato e ieri proprio dirigendosi al terreno, incastrato nell’abitacolo del suo vecchio “Fiorino” che si è capovolto lungo la strada di “Su laccu”.Una disgrazia avvenuta in solitudine che ha destato commozione a Siurgus Donigila, dove la notizia è rimbalzata nella prima mattinata dopo il ritrovamento del corpo senza vita del pensionato.

La fatalità

Secondo le prime indagini dei carabinieri, Boi era uscito ben presto per recarsi alla porcilaia nelle campagne alla periferia del paese dove doveva badare ad alcuni capi di bestiame. Era alla guida del mezzo meccanico e percorreva una stradina di penetrazione agraria quando, forse per un malore, ne ha perso il controllo. Il veicolo si è rovesciato e lui è morto per le gravi ferite riportate al capo e al torace.

È stata la moglie, preoccupata per il suo mancato rientro a casa, a dare l’allarme. Il Fiorino, con l’uomo imprigionato all’interno, è stato trovato da un pastore nella zona di Su Laccu verso le 7,30. Immediato l’arrivo di un’ambulanza inviata dal 118 e della pattuglia dei carabinieri della stazione di Siurgus Donigala. Tutti i soccorsi sono stati inutili. L’allevatore era morto da alcune ore.

Indagini

La salma è stata rimossa dopo i rilievi di legge effettuati dai carabinieri di Siurgus Donigala e Dolianova, coordinati dal capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia. Proprio durante il sopralluogo è stato accertato che l’incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altre auto e responsabilità di altre persone.

Il corpo è stato così rimosso e messo a disposizione della famiglia per i funerali, che si svolgeranno stasera nel paese.

In pensione

Paolo Boi, una vita da allevatore dopo aver raggiunto la pensione, ha continuato a coltivare la sua passione accudendo soprattutto alcuni capi di bestiame. Anche nella notte fra sabato e domenica è salito sul suo Fiorino per accudirli prima dell’arrivo del caldo mattutino.

A “Su Laccu”, invece, la tragedia che ha davvero colpito tutti. I funerali oggi alle 18,30 nella parrocchia di San Teodoro.

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