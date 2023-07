L’auto si ribalta, muore pensionata 

Ha provato in tutti i modi a soccorrere la moglie rimasta incastrata nell'auto ribaltata in cunetta. Ma per Vittoria Murgia, 75 anni, non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi per la casalinga, originaria di Ardauli, deceduta ieri pomeriggio mentre insieme al marito Silvestro Domenico Piras rientrava nella sua casa di Neoneli. L’uomo è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale San Francesco di Nuoro. Un terribile incidente che ha destato profonda commozione in tutta la comunità.

Fuori strada

Erano da poco passate le 14 quando i due coniugi percorrevano la strada statale 388 nel tratto che da Busachi porta a Neoneli. Improvvisamente in un tratto in salita della carreggiata, forse a causa di un malore il pensionato ha perso il controllo della Volkswagen Polo che ha iniziato a sbandare ed è finita in cunetta ribaltandosi più volte. Piras, nonostante le ferite, è riuscito ad uscire dall’auto rimasta capovolta e subito si è precipitato accanto alla moglie che è rimasta incastrata nel mezzo. Tentativi disperati, mentre è scattato l'allarme e sul posto sono arrivate le ambulanze, le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta e i carabinieri della Compagnia di Ghilarza.

I soccorsi

Le condizioni di Vittoria Murgia sono apparse subito gravissime; i sanitari hanno provato a rianimarla, è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso ma non è bastato: la donna è deceduta in quel tratto d’asfalto, a pochi chilometri dalla sua casa. Il marito è stato soccorso e trasferito in elicottero, in codice rosso, all’ospedale di Nuoro, dove attualmente si trova ricoverato in condizioni critiche. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la carreggiata, mentre l’Anas ha bloccato la circolazione per alcune ore per consentire tutte le operazioni ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ghilarza che hanno effettuato i rilievi e ricostruito le fasi dell'incidente.

Lo sgomento

La notizia del tragico incidente ha destato grande commozione sia ad Ardauli che a Neoneli dove i due coniugi sono molto conosciuti, in particolare Domenico Silvestro Piras che per anni ha gestito una stazione di carburanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA