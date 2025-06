L’auto si ribalta, ferite due ragazze 

Incidente stradale ieri sera a Sestu con due donne rimaste ferite e accompagnate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non hanno destato alcuna preoccupazione. L'incidente si è verificato nel centro abitato con due auto che per cause in via di accertamento si sono scontrate: una, si rovesciata. L’altra è rimasta al centro della carreggiata. Immediato l'allarme con l'intervento dei carabinieri della stazione di Sestu e di una ambulanza del 118. Le due donne erano spaventate ma coscienti, con i sanitari che non hanno riscontrato ferite preoccupanti. Le due donne sono state comunque accompagnate in ospedale per accertamenti.

Una delle auto percorreva la via Giulio Cesare; l'altra, la via Parrocchia: lo scontro è stato violentissimo. Tanta la paura anche tra i passanti che hanno assistito all’incidente. Poi l’allarme con l’arrivo dei carabinieri e delle ambulanze del 118. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità.

