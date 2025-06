L’auto si ribalta, cugini in codice rosso 

Lo scontro frontale è stato violentissimo. Dopo l’impatto con un camper, l’auto su cui viaggiavano Antonello Moro, 54 anni, di Arzana, e Luigi Pistis (45), suo cugino e compaesano, è piombata sul guardrail e si è ribaltata, prima rimettersi in carreggiata. Entrambi sono rimasti feriti, con Moro che versa in condizioni più critiche. L’uomo, dopo aver ricevuto la prima assistenza dal personale delle ambulanze, è stato trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari a bordo di Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus arrivato dalla base di Elmas. Ha riportato un trauma cranico.

L’incidente è accaduto pochi minuti dopo le 13.30 di ieri lungo la Provinciale 27 Villagrande-Tortolì. Per cause in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati frontalmente e l’auto è carambolata sulle barriere laterali, ribaltandosi.

Dal primo momento ai soccorritori il più grave è sembrato Moro, per il quale è stato richiesto l’intervento dell’elicottero che la centrale operativa del 118 di Sassari, alle 13.41, ha provveduto ad allertare.

Serie, ma meno gravi rispetto a quelle di Moro, anche le condizioni di Pistis che ha riportato un trauma toracico ed è stato trasportato all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Illesi i due occupanti del camper. Sul posto hanno operato anche i carabinieri della compagnia di Lanusei per i rilievi di rito e i vigili del fuoco di Tortolì che hanno messo in sicurezza il tratto di strada.

