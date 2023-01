L’auto si ferma: allevatore scende e annega nel torrente 

L’acqua uccide ancora in Gallura: mercoledì sera un anziano allevatore di Monti, Giacomo Murrai, è caduto in un torrente in piena ed è annegato. L’uomo, 78 anni, stava attraversando un ponticello sul rio Crasta, completamente immerso nell’acqua e, probabilmente, è stato costretto a scendere dalla sua Alfa Romeo 147 perché il motore della sua auto si è spento. Ed è stata la sua fine. Murrai è scivolato dal ponte finendo nella parte più profonda del torrente e poi è stato trascinato a valle. Ieri il corpo dell’anziano è stato trovato dai Vigili del Fuoco poco lontano dal ponticello del Rio Crasta. È successo tutto a pochi chilometri da Monti, Giacomo Murrai stava attraversando il torrente, dopo essere stato in paese, per rientrare nella sua casa di Su Casteddu, in aperta campagna, il posto dove viveva solo e dove era nato. Ieri mattina le operazioni di recupero del corpo dell’allevatore sono state condotte dai Vigili del Fuoco e dal personale del Commissariato di Polizia di Olbia, che conduce anche le indagini sull’incidente.

La morte nel buio

La Procura di Tempio ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima e il sequestro della sua auto. Le indagini partono già da una ricostruzione dei fatti che lascia pochissimi dubbi sulle cause del decesso di Murrai. L’uomo, dopo essere stato al bar, a Monti, nel tardo pomeriggio di mercoledì sale a bordo della sua Alfa 147 e si dirige verso casa. Sa bene che il torrente è il piena, perché il Rio Crasta ha sommerso completamente i suoi quattro attraversamenti. Passare su quello più vicino alla sua abitazione è pericoloso, lo è sempre stato. Infatti, quando a Monti piove molto (ed è quello che è successo in questi giorni) c’è chi preferisce non avventurarsi sui guadi del Rio Crasta: più che ponti sono gettate di cemento sopra qualche tubolare. Quando l’acqua sale di livello i ponticelli spariscono e di fatto si passa dentro il torrente. Ed è quello che probabilmente è successo a Murrai mercoledì sera. Forse l’auto si è bloccata sul guado, lo sportello del lato sinistro dell'Alfa 147 bloccato dalla pressione dell’acqua. L’uomo decide di scendere dall’altra parte, dal lato passeggero. Purtroppo, da quella parte, c’è il bordo del ponticello e l'allevatore scivola dentro il torrente. Il buio potrebbe avere contribuito a ingannare l’uomo sulla posizione della sua auto nel guado. Quando ieri mattina i Vigili del Fuoco hanno trovato l’auto dell’allevatore (chiavi inserite e fari accesi) hanno capito subito che cosa era, purtroppo, successo. La Procura ha disposto un’indagine a tutto campo, riguardante le misure di prevenzione del rischio idraulico e le caratteristiche del guado. Va detto che nel territorio di Monti ci sono almeno 80 attraversamenti come quello dove Murrai è caduto. Monti è uno dei paesi della Gallura che da anni chiede fondi per la messa in sicurezza del centro abitato e delle campagne. Quello delle strade rurali è un problema vecchio. Ma c’è di più, lo stesso centro abitato è attraversato da un fiume tombato.

«Siamo addolorati»

Dice il sindaco di Monti, Emanule Mutzu: «ll paese è stato colpito profondamente da questa notizia. Giacomo Murrai era una persona conosciuta da tutti e benvoluta. Non è la prima volta che si verificano problemi sugli attraversamenti dei torrenti. Non li abbiamo censiti tutti, come ci ha chiesto la Regione, per la messa in sicurezza. Ma si parla di circa 80 siti nel nostro territorio».