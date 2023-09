L’auto sfonda un cancello: «Ho avuto un colpo di sonno» 

Sull’asfalto, in via Londra, sono ben evidenti i segni della lunga frenata, benché in questi non ci sia alcun accenno di sterzata a sinistra per seguire la strada che svolta obbligatoriamente verso via Copenaghen: quella curva, infatti, non è stata mai imboccata dall’Alfa 167 guidata dal 37enne Ludovico Pilloni che ha invece tirato diritto abbattendo il cancello in ferro di un’abitazione e parte di un pilastro in cemento armato. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo tanto spavento nell’incidente verificatosi alle 14 di venerdì.

«Io e mia moglie riposavamo - racconta Tonino Pala, residente nella casa di via Copenaghen - e siamo stati svegliati da un botto tremendo, notando subito l’auto rimasta sotto il cancello di casa. Per fortuna il pilastro ha fatto da barriera, altrimenti non so cosa sarebbe potuto succedere. Insieme ad un’altra persona abbiamo aiutato noi il giovane a scendere dall’auto. Era nervoso: ci ha detto di aver avuto un colpo di sonno e poco dopo si è allontanato». Il 3 giugno, il 37enne era incappato in un incidente simile andando prima a sbattere su un’auto parcheggiata in via Segni (causando un lungo blackout) e finendo poi conficcato con la sua vettura nel muretto dell’abitazione della sindaca Isangela Mascia. In quell’occasione venne denunciato dai carabinieri per guida senza patente. Venerdì gli stessi uomini dell’Arma hanno poi rintracciato il giovane a casa propria e ora indagano per ricostruire l’accaduto.