L’auto sbanda e poi si ribalta, giovane in Rianimazione 

Erik Paderi ha perso il controllo della sua Punto mentre transitava sulla strada statale 390, tra Loceri e Bari Sardo. La dinamica è ancora tutta da ricostruire e l’unica certezza è che il 23enne di Loceri è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Brotzu di Cagliari. Qui lo ha trasportato, nella notte tra sabato e ieri, l’elicottero dell’Areus proveniente dalla base di Olbia. Nell’impatto il giovane ha riportato un trauma cranico, diverse lesioni ed escoriazioni. L’incidente è accaduto intorno alle 2 di notte. Paderi era al volante della sua utilitaria quando, arrivato all’altezza del chilometro 11 della statale, ha perso il controllo del mezzo.

Dopo aver sbandato, la Punto si è ribaltata all’interno della carreggiata e il conducente, sbalzato fuori dall’auto, è rimasto schiacciato sotto la stessa. Ricevuto l’allarme, lanciato da altri automobilisti, la sala operativa dei vigili del fuoco di Nuoro ha inviato sul posto i colleghi del distaccamento di Lanusei. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Lanusei e il personale del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto a sollevare l’auto e a estrarre il giovane ferito. Alla luce delle gravi conseguenze riportate, Erik Paderi è stato trasportato in elicottero. Una volta arrivato a Cagliari, dopo mezzora di volo, il personale sanitario del Brotzu ha prestato le cure del caso al paziente, trasferendolo direttamente in Rianimazione. Lo scorso novembre Paderi era rimasto coinvolto in un altro incidente sulla Lanusei-San Paolo ma senza gravi conseguenze. (ro. se.)

