L’auto parte da sola e sfonda la vetrina 

Momenti di paura ieri mattina nel pieno centro di Sestu in via Cagliari. Una Ford Fiesta ha sfondato la vetrina di un grande negozio di autoricambi verso le 10. L’incidente si è verificato quando per fortuna sulla strada nessuno passava e anche la dinamica, in alcuni aspetti, è ancora da chiarire del tutto.

L’incidente

Secondo le prime testimonianze la vettura, di proprietà di un cliente del negozio e dotata di cambio automatico, era parcheggiata non esattamente parallela al marciapiede. Il filmato della telecamera di sorveglianza mostra un furgone passare vicino all’auto. In quel momento la Fiesta ha iniziato a muoversi. L’auto, senza controllo, è salita sul marciapiede, in quel punto molto basso, e ha scavalcato il gradino, distruggendo la vetrina del negozio. Pochi i danni, per l’auto solo la rottura di un fanale. Distrutta invece la vetrina. Secondo alcune testimonianze la vettura aveva il motore acceso e, forse, la marcia innestata.

Il titolare

Antonello Carrucciu, uno dei titolari del negozio, era presente in quel momento e ha visto l’auto sfondare: «È successo tutto così in fretta che non ho avuto il tempo di spaventarmi. E poi il danno si può riparare, l’importante è che non sia rimasto ferito qualcuno», commenta. Restano da stabilire le responsabilità. Forse un malfunzionamento al cambio automatico, o un guasto al freno di stazionamento, forse un lieve contatto col furgone, oppure entrambe le cose. Sarà compito dei periti stabilire la causa dell’incidente. Ma poteva finire molto peggio.

Sosta selvaggia

Tanti i cittadini che si sono fermati incuriositi ad osservare la scena dell’incidente. E molti hanno fatto notare come spesso in via Cagliari, già stretta di suo, si tenda a parcheggiare in modo non corretto. Un’altra cattiva abitudine, anche se non è certo in assoluto che fosse così in questo caso, è lasciare l’auto col motore acceso o le chiavi inserite. Una commissione di pochi minuti, una distrazione, che però potrebbe causare gravi conseguenze. «Basta pensare a un bambino che si metta al volante dell’auto, o a un ladro che prova a rubarla. L’articolo 157 del Codice della Strada prevede che invece bisogna sempre spegnere il motore, e togliere le chiavi», spiega il Comandante della Polizia Locale, Giorgio Desogus.

