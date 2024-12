L’auto ibrida si incendia in giardino 

È stata Luna, un esemplare di pastore tedesco, ad avvertire Gaia Cacciami, la sua proprietaria. In giardino era appena scoppiato l’inferno, con la Kia XCeed avvolta dalle fiamme. All’interno c’era anche il computer della donna, 55 anni, milanese d’origine ma sarda d’adozione. Nella memoria del portatile un’infinità di dati utili al suo lavoro di tassista. È titolare di licenza di noleggio con conducente e con la Kia trasportava clienti in angolo dell’Isola. Il rogo, improvviso, ha divorato l’auto ibrida immatricolata lo scorso giugno. La donna ha annunciato la volontà di chiedere i danni alla casa automobilistica coreana.

Il fatto

Erano le 20 di sabato. Gaia Cacciami, che da quattro anni risiede in via Foscolo, era appena rientrata a casa dopo aver sbrigato alcune commissioni a Tortolì. Il suo cane, abbaiando, l’ha insospettita e la donna, che aveva appena sentito un forte boato, s’è affacciata per capire cosa stesse accadendo. «È stato un momento terrorizzante, non potevo neppure uscire di casa: ero imprigionata». Ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Tortolì che sono arrivati in pochi minuti, mentre l’auto era un involucro infuocato. Nel frattempo le fiamme si erano propagate anche alle abitazioni confinanti, provocando diversi danni che ora la tassista lombarda dovrà risarcire. Gli stessi vigili del fuoco non hanno ravvisato alcun elemento che potesse far ipotizzare la matrice dolosa.

La richiesta

La Kia XCeed di Gaia Cacciami era un ibrido tra diesel ed elettrico. La tassista ha già preso contatti con un avvocato di fiducia per inviare la richiesta di risarcimento alla casa automobilistica. «Devono concedermi subito un’auto sostitutiva: devo continuare a lavorare, non posso abbandonare i miei clienti».

