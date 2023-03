L’auto finisce in uno scavo aperto 

Incidente stradale, nella notte tra giovedì e venerdì, sulla Statale 195. Aureliano Farci, dipendente Arts di 47 anni di Sant’Anna Arresi, è finito con la sua auto all'interno di uno scavo dove era presente anche un escavatore.

L'incidente è accaduto mentre percorreva il tratto della Statale che da Masainas conduce a Sant’Anna Arresi, nel bivio di Is Fiascus. L'uomo si trovava alla guida di una Fiat Grande Punto. In quel tratto stradale di competenza Anas, sono in corso lavori urgenti di manutenzione idraulica difesa dell’abitato. Il cantiere in corso ha reso necessario, in quel tratto stradale, prendere delle precauzioni di sicurezza, limitando la circolazione e deviando il traffico verso alcune strade circostanti. Sul posto, dopo una chiamata al numero di emergenza del 118, è arrivato il personale della Avos di Sant’Anna Arresi che ha provveduto a soccorrere l’uomo.e ad accompagnarlo al Pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia.

Restano da determinare le cause dell'incidente: «Non sappiamo come possa essere accaduto – dice il sindaco di Masainas Gianluca Pittoni – Ci siamo accertati delle condizioni del ferito, sappiamo che non è ferito gravemente e questa è la cosa più importante al momento».

