L’auto finisce fuoristrada: perde la vita una quarantenne 

Nessun segno di frenata. L’auto guidata da Cinzia Vacca, 40 anni di Villacidro, dipendente di Forestas, dopo aver invaso la corsia opposta, è finita fuori strada, lungo la Statale 196, all’altezza dei bivio per Serramanna e di uno stabilimento dove si imbottiglia acqua minerale. Prima lo schianto contro un pilone in cemento, poi la vettura si è ribaltata per la presenza di una cunetta e ha terminato la sua corsa contro alcuni alberi di eucaliptus. La donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è morta sul colpo. Un’altra croce su una strada estremamente pericolosa e trafficata.

L’incidente

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Villasor e della compagnia di Sanluri, nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente; probabilmente la 40enne di Villacidro era l'unica a percorrere quel tratto di strada in quel momento. La vettura accartocciata è stata notata solo dopo le sei del mattino da alcuni automobilisti di passaggio che hanno segnalato l'incidente al 118. I sanitari hanno potuto soltanto constatare la morte di Vacca.

In viaggio

Un malore? Un colpo di sonno? Un guasto meccanico? Sono alcune delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Si sa che la donna viaggiava a bordo di una Ford Fiesta. Era partita da casa sua a Villacidro, andava in direzione Villasor e - stando ad alcuni colleghi di Forestas - si stava dirigendo a Cagliari per sottoporsi alle visite mediche annuali.

Vacca era figlia unica, aveva perso la madre soltanto qualche mese fa mentre il padre era scomparso da diversi anni. Viveva da sola a Villacidro, aveva tanti amici e colleghi, che sui social network hanno tenuto a ricordarla con poche commosse parole, ricordando il suo sorriso, la sua voglia di vivere. «Ora potrai riabbracciare i tuoi adorati genitori», le hanno scritto in tanti.

Il ritratto

Vacca era una sportiva e praticava diverse attività. Nel suo profilo Facebook, tante immagini di animali, cani, gatti, pettirossi e anche un porcospino, probabilmente raccolti in campagna perché feriti. Nella pagina anche scorci delle campagne di Villacidro che conosceva anche per motivi di lavoro. «Cinzia si era iscritta quest’anno nella nostra palestra e veniva quasi tutti i giorni ad allenarsi», dichiarano i componenti dello staff della palestra Azzurro. «Praticava molte discipline sportive, come spinning, funzionale, sala pesi. Cinzia era una persona meravigliosa, era una di noi. La ricorderemo sempre con tanto affetto».

Il Comune

«Questa strada ha troppe croci», ha dichiarato di vice sindaco di Villacidro, Dario Piras, «non si può andare avanti così. Ogni anno, sulla Statale 196, accadono incidenti mortali e vengono troncate delle vite. Siamo veramente addolorati e preoccupati per questa vicenda. Apriremo un tavolo di discussione con chi di dovere, per risolvere questa terribile situazione e riportare in sicurezza questa strada».

RIPRODUZIONE RISERVATA