L’auto finisce fuori strada: due feriti 

Auto contro il guard-rail sulla Statale 130 e due persone ferite nell’incidente accaduto ieri alle 13.30 all’altezza di Musei. La Fiat Panda, con a bordo i due coniugi, viaggiava in direzione Iglesias quando ha sbandato, finendo poi la corsa contro il guard-rail. Nell’urto ad avere la peggio è stato Giancarlo Soddu, 67enne residente a Quartucciu, che si trovava al volante. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Carbonia. Uno dei poliziotti ha assistito il ferito più grave con il supporto di un medico che in quel momento viaggiava sulla 130. Poi è arrivata l’ambulanza del 118 di Decimomannu. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie. È stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Ha riportato un trauma cranico, è ricoverato in Rianimazione Le ferite della donna non sono sembrate gravi, ma è stata comunque accompagnata per accertamenti al Policlinico di Monserrato.

