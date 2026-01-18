VaiOnline
Villacidro.
19 gennaio 2026 alle 00:27

L’auto finisce fuori strada, due feriti gravi 

Due feriti, uno dei quali in gravi condizioni. È il bilancio dell’incidente stradale accaduto nella notte tra sabato e domenica a Villacidro. L’episodio è accaduto intorno alle 4 del mattino sulla strada statale 196 all’altezza del chilometro 22. Ad avere la peggio sono stati Francesco Cuccu e Cristian Muscas, di 28 e 29 anni.

I due viaggiavano a bordo di un’auto di un’auto che per cause ancora da accertare è uscita fuori strada. L’autista ha perso il controllo e la macchina è volata oltre la carreggiata. L’impatto è stato molto violento. Sul luogo dell’incidente dopo qualche minuto sono arrivate le ambulanze del 118. Uno dei due è stato accompagnato nel Policlino universitario di Monserrato in codice rosso, l’altro giovane è ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari. Stando ai primi accertamenti medici i due avrebbero riportato diverse contusioni e traumi, ma non sarebbero in pericolo di vita. I rilievi e la gestione della viabilità sono stati curati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’evento. Restano infatti ancora da individuare le causa che hanno provocato l’uscita di strada dell’auto. (f. p.)

