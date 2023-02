L’auto finisce contro un treno 

Poteva essere una tragedia. È stato l'ennesimo incidente ferroviario nel passaggio a livello incustodito, quello che si è verificato ieri pomeriggio a Silanus, dove una donna è rimasta miracolosamente illesa, dopo essere stata investita dal treno, con a bordo una ventina di persone, proveniente da Nuoro e diretto a Macomer.

L'incidente si è verificato attorno alle 16. La donna (Graziella Cocco, 56 anni) a bordo di una Golf, stava percorrendo la via Bologna, nella zona di Birdis, ormai inglobata nell'abitato, per immettersi in via Milano. Prima del passaggio a livello, che divide le due strade, non si è accorta forse che stava arrivando il treno. O forse non ha visto il segnale visivo e non ha sentito il segnale acustico che, secondo quanto dicono alla direzione dell'Arst, era perfettamente in funzione.

L'impatto

L'auto è stata urtata dal respingente del treno e trascinata per qualche metro. Il conducente ha azionato prontamente i dispositivi di frenata ma l’urto è stato inevitabile. La donna è stata immediatamente soccorsa e allontanata in preda ad un grosso spavento. Oltre al personale dell’Arst, sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno subito aperto le indagini per accertare eventuali responsabilità e per ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'auto, dopo la verifica dei tecnici, è stata rimossa e il treno ha potuto proseguire il viaggio fino alla vicina stazione di Silanus.