L’auto finisce contro un albero: ferite le due persone a bordo 

Momenti di paura ieri mattina in via Pessina: un’auto, per cause ancora da accertare, è finita contro un albero proprio davanti all’ingresso della farmacia presente nella strada. Le due persone a bordo sono state soccorse dal personale del 118: per fortuna non hanno riportato conseguenze gravi.

L’incidente è avvenuto dopo le 11. Nella zona c’erano parecchie persone, alcune anche sul marciapiede a poca distanza dal punto in cui è avvenuto lo schianto. Ancora da chiarire le cause del sinistro: il conducente del suv potrebbe aver avuto un malore o aver perso il controllo della vettura per un attimo di distrazione. Non sembra siano coinvolti nell’incidente altri mezzi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: il personale si è preso cura della coppia che si trovava a bordo dell’auto.

