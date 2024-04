L’auto di Petrucci in una scarpata, le condizioni sono «serie» 

ROMA. Incidente stradale nel pomeriggio per l’ex presidente del Coni Gianni Petrucci e sua moglie a Valmontone, vicino a Roma. A quanto ricostruito dai carabinieri, è uscito fuori strada in una curva in zona Colle Pereto, finendo in un dirupo di 7-8 metri. Petrucci è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Camillo, sua moglie al Policlinico Tor Vergata. Sarebbero in condizioni «serie» ma non in pericolo di vita. Romano, classe 1945, Gianni Petrucci è stato presidente del Coni per quattro mandati consecutivi, dal 1999 al 2013, per poi presiedere la Federazione Italiana Pallacanestro, incarico già ricoperto prima di divenire numero uno del Coni. Nel giugno 2023 è stato ufficializzato il suo ingresso nel C.d.A. della Salernitana. È stato anche sindaco del comune di San Felice Circeo dal 6 maggio 2012 al 12 giugno 2017, alla guida di una lista civica di centrosinistra. La sua carriera si è svolta principalmente tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). Nella Federcalcio è stato commissario straordinario dell’Associazione Italiana Arbitri, nel periodo 2000-2001 è stato commissario straordinario della Figc.

