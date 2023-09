L’auto di due turiste straniere ricoperta da rifiuti per vendetta 

Villasimius, lottizzazione in zona Campulongu, a pochi passi dalla spiaggia. Due turiste straniere parcheggiano di fronte ad un passo carrabile della villetta di un residente, ostruendone il passaggio. Il residente – un sardo non originario di Villasimius – studia la vendetta: anziché chiamare la polizia locale con fare certosino ricopre l’auto di rifiuti di ogni tipo, dal secco all’umido passando per sterpaglie e plastiche varie.

L’episodio è accaduto sabato pomeriggio. La polizia locale alla fine è stata chiamata dalle due turiste, sorprese e un po’ preoccupate al loro rientro nel vedere l’auto - una Fiat Panda presa a noleggio – ricoperta di spazzatura. La pattuglia ha atteso il rientro dell’autore del gesto per liberare l’auto da tutti i rifiuti e dai contenitori depositati sulla cappotta del veicolo.

«Si tratta – ha spiegato Pierluigi Casu, comandante della polizia locale di Villasimius – davvero di un brutto esempio per farsi giustizia da sé. Seguiranno conseguenze di natura civilistica poiché l’auto era a noleggio e potrebbe aver riportato dei graffi».

Il passo carrabile sarebbe stato richiesto anche perché il residente ha un parente disabile e dunque è necessario avere sempre l’entrata e l’uscita libera per eventuali emergenze.

La polizia locale, in ogni caso, starebbe valutando se sanzionare comunque le due turiste per aver, appunto, sostato di fronte al passo carrabile. Le due ragazze straniere, a loro volta, si sono riservate la querela da presentare per violenza privata. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA