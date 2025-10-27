«L’auto di Astero lavata dopo una notte brava» 

«La sera della scomparsa di Manuela, io e Astero siamo andati a mangiare una pizza con amici. Poi, con la sua auto, abbiamo fatto un giro per divertirci. E il giorno dopo, lavorando io in un distributore di carburante con autolavaggio, mi ha chiesto di poter pulire la vettura dopo la notte brava: così gli ho fatto il favore di aprire la stazione nonostante fosse domenica. Queste cose le ho dette ai poliziotti, negli uffici della Questura, recentemente». Sono le parole di Danilo Mascia, intervistato da Alessandro Sortino de Le Iene nella puntata andata in onda domenica dopo la mezzanotte. L’amico dell’unico indagato fornisce, a distanza di trent’anni, dei dettagli su uno degli elementi più importanti in questa fase delle indagini sulla tragica fine di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta nel canyon di Tuvixeddu il 5 febbraio 1995: l’auto.

La nuova ipotesi

La rilettura dell’autopsia da parte del medico legale Roberto Demontis, che ha portato alla riapertura dell’inchiesta sotto il coordinamento procuratore aggiunto Guido Pani, ha fornito una nuova ipotesi rispetto a quella del suicidio: l’omicidio. La ragazza avrebbe subito una violenza sessuale e successivamente un’aggressione, o meglio un investimento volontario, con un’auto. Il suo corpo sarebbe stato poi portato e abbandonato nel canyon il 4 febbraio per poi essere ritrovato il giorno dopo. Per questo gli investigatori della Squadra Mobile, sotto il coordinamento del dirigente Davide Carboni, sono al lavoro per cercare la vettura. Quella su cui trent’anni fa era salita Manuela (come raccontato da una testimone) e quella che l’avrebbe investita.

L’interrogatorio

In attesa dell’esito dell’incidente probatorio sulle tracce di Dna ritrovate sui vestiti della sedicenne e dell’eventuale super perizia per stabilire definitivamente la causa della morte della ragazza, le indagini vanno avanti. Mascia, amico di Astero, è stato sentito dai poliziotti in relazione all’auto dell’indagato lavata di domenica, il giorno del ritrovamento del corpo senza vita di Manuela. «Mi hanno detto che rischiavo l’ergastolo», ha detto all’inviato de Le Iene. «Sì, ho aperto l’autolavaggio quella domenica perché me lo ha chiesto Astero. La sera prima siamo andati insieme a mangiare. Poi a divertirci con una ragazza, proprio nella vettura di Enrico. Per questo mi ha chiesto di lavarla». L’aspetto particolare è il perché questo emerga soltanto adesso.

L’Unione Sarda

E durante la puntata è stato intervistato anche il direttore de L’Unione Sarda, Emanuele Dessì, all’epoca dei fatti uno dei cronisti che si era occupato della morte di Manuela Murgia. «Ero in quel canyon e guardando in alto effettivamente c’erano diversi aspetti che non tornavano. Per una settimana si parlava di omicidio e lo facevano anche gli investigatori. Poi è stato detto fosse suicidio». E proprio su L’Unione Sarda del 6 febbraio vengono intervistati i genitori di Astero che dicono di aver saputo dal figlio «che Manuela proprio quel sabato aveva discusso con la madre e poi è scappata». Come faceva Astero a sapere questo particolare se ha dichiarato, sempre a Le Iene, che non vedeva la ragazza da due settimane?

