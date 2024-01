L’auto dello stuntman sugli spettatori 

Verona. Poteva avere conseguenze molto più gravi l’incidente avvenuto ieri durante l’esibizione di uno stuntman nella giornata inaugurale di Motor Bike Expo, il salone internazionale del motociclista, alla Fiera di Verona. Erano le 13.30 quando, in una delle aree esterne del quartiere fieristico, uno stuntman alla guida di una Bmw ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro le transenne di delimitazione, travolgendo un gruppo di spettatori. Nell’urto sono state 14 le persone che hanno subito conseguenze più serie: cadendo hanno riportato varie contusioni che hanno reso necessario le cure in ospedale per 9 spettatori: 3 persone in codice giallo, quindi non in condizioni gravi, altre 6 in codice verde, sono state trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento a Verona e negli ospedali di Negrar di Valpolicella e Villafranca di Verona.

I fatti

La dinamica dell’incidente, diffusa anche da un video, è chiara. Il pilota era impegnato nelle “derapate” con l’auto, poi è uscito dall’abitacolo continuando lo show restando seduto sul tetto della Bmw e manovrando il volante con un piede. A quel punto ha perso il controllo della macchina che è sbandata finendo la corsa contro le transenne, dietro le quali era assiepato il pubblico in piedi. «Lui la sua macchina la guida così!» esclamava lo speaker dello show, che già prima dell’urto si è reso conto del pericolo ed ha gridato ripetutamente “attenzione!”. I soccorsi sono stati immediati e sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con 5 ambulanze, oltre alla Polizia locale per i rilievi del caso.

Veronafiere

In merito all’incidente Veronafiere ha spiegato che «è accaduto durante uno degli show dinamici con auto e stuntmen professionisti». «Veronafiere - ha proseguito la Spa fieristica - nel dispiacersi per quanto accaduto ed esprimendo vicinanza ai suoi visitatori, precisa che è stato attivato immediatamente il piano sanitario, con l’intervento dei mezzi del Suem e della Polizia locale per i rilievi del caso». «Grazie alla barriera di sicurezza, nessuna di queste ha riportato gravi lesioni», ha concluso Veronafiere. Dopo l’incidente tutte le esibizioni nelle aree esterne sono state sospese. Motor Bike Expo, arrivata alla 30ª edizione, è in programma alla Fiera di Verona fino a domenica 21 gennaio occupando 100mila metri di esposizione, con 700 espositori distribuiti in 7 padiglioni, 6 aree esterne per gare, show ed esibizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA