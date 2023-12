«L’auto dei sogni? La Ferrari Vision» 

A 18 anni ha lasciato l’Isola per inseguire un sogno: disegnare le auto più belle. Oggi, torna in Sardegna per raccontare come si realizzano le Ferrari, le rosse di Maranello che escono dalla sua penna. Flavio Manzoni, 58 anni, nuorese, è il Senior president del Design Ferrari, l’uomo che detta lo stile della casa più blasonata al mondo, e a Cagliari, alle 16 nell’aula magna della facoltà di Ingegneria e architettura, racconterà come design e tecnologia influenzino l’innovazione. Lo farà nell’ambito di un convegno organizzato dal Circolo sardo Auto Moto d’epoca e dalla Commissione nazionale cultura dell’Asi. E spiegherà anche agli studenti come si costruisce un’auto da sogno.

Lei oggi parlerà dell’innovazione guidata da design e tecnologia. In un’epoca come la nostra è la tecnologia che detta legge?

«In un settore a elevato contenuto funzionale e tecnologico come quello dell’automobile, non si può prescindere dall’importanza dell’innovazione del design. Il prevalere di ciò che chiamiamo “moda” tende a bloccarne la sua naturale evoluzione, fissandola in un codice prettamente stilistico. Il design invece va considerato come “progetto globale”, dove lo stile non è che una parte del lavoro di sviluppo, con il compito di definire la morfologia di un prodotto, di “materializzarne l’essenza”, per usare una bella definizione di Michele Fenu; deve cioè comunicare sia i suoi contenuti, sia l’intenzione da cui è scaturito. Le innovazioni e i contenuti emergenti devono giustificare un nuovo codice estetico».

Il design deve sempre assecondare l’innovazione oppure può essere un elemento trainante?

«Molti designer di oggi sono architetti o ingegneri, e spesso brillanti soluzioni e intuizioni sono frutto di una forma mentis aperta a interessi esterni allo specifico campo di applicazione. La storia dimostra come gli oggetti più rivoluzionari, che sono durati più a lungo perché la loro pregnanza estetica ha messo più tempo a consumarsi resistendo all’obsolescenza, sono spesso nati da una “invasione di campo” e sono entrati a buon diritto nell’universo dei capolavori artistici. Far convivere l’amore per il prodotto del disegno industriale e una profonda cultura umanistica e interdisciplinare, unita a innate doti artistiche e manuali, può creare un humus favorevole per il rinnovamento del design italiano».

Lei parla spesso di prudenza della tradizione e audacia dell’innovazione, mix vincente per Ferrari.

«I progetti del Centro Stile Ferrari, creato nel 2010 sotto la mia direzione, rappresentano, sin dai primi modelli realizzati, un approccio originale alla ricerca del connubio fra tradizione e innovazione, permettendo di consegnare al mondo un design maturo, profondamente funzionale e con un tocco artistico. Sulle nostre Ferrari, nessun elemento estetico è stato immaginato indipendentemente da esigenze aerodinamiche o meccaniche. Non indugiamo in citazioni retrò o nostalgiche, ma cerchiamo di partire da quell’aura di sogno che sempre illumina le creazioni del Cavallino».

Quale auto vorrebbe disegnare in futuro per realizzare la sua “dream car”?

«La Ferrari Vision Gran Turismo, presentata a Montecarlo nel 2022, incarna per me proprio questo spirito. È la prima concept car della Casa di Maranello dedicata al mondo del motorsport virtuale, ma rappresenta soprattutto un Manifesto di Stile per il futuro del Marchio. La vettura nasce dall’idea di esplorare nuovi linguaggi, tali da produrre un lessico totalmente innovativo per la sua unicità, al fine di definire i parametri delle Super Car Ferrari del futuro. Lo scopo è stato quello di arrivare ad esprimere ai massimi livelli il concetto di “bellezza” e innovazione per Ferrari, affascinando anche le nuove generazioni di giovani, quelle che rappresenteranno i piloti del futuro. La Ferrari Vision Gran Turismo incarna in chiave avveniristica lo spirito delle Sport Prototipo degli anni ’60 e ’70, auto progettate per vincere, ma anche di una bellezza senza tempo, dal carattere sensuale e dalla forma prorompente, contraddistinte da uno spiccato tocco artistico».

Ha mai disegnato un’auto che non è mai stata realizzata ed è rimasto deluso per questo?

«L’auto che mi è rimasta veramente nel cuore è stata la Fulvia Coupé del 2003. Il progetto nasceva dall’idea di restituire all’immagine Lancia quel carattere in cui eleganza e raffinata sportività convivevano in perfetto equilibrio. Pur ispirandomi al capolavoro di Castagnero del 1965, intendevo conseguire un risultato a tutti gli effetti moderno e originale, proponendo un’“alternativa” al linguaggio automobilistico dell’epoca. Purtroppo il progetto ha preso poi una piega inaspettata e, alla fine, la vettura non è più andata in produzione; è rimasta un po’ un mio sogno nel cassetto. Tuttavia, ho avuto l’opportunità di guidarne un prototipo nella pista del Lingotto di Torino. La ricordo come un’esperienza bellissima. Guidarla, vederla in movimento su quel circuito storico… è stato molto emozionante».

Cosa racconterà agli studenti e ai giovani ingegneri di Cagliari?

«Quando incontro gli studenti, il mio obiettivo è quello di essere il più generoso possibile. L’intento è di condensare in poco tempo quella che è stata l’esperienza di una vita e, quando parlo della vita, intendo includere anche le mie esperienze giovanili. Come diceva Steve Jobs è fondamentale riuscire ad “unire i puntini”. L’abilità sta nel riuscire a creare dei cortocircuiti, link che ci permettono di far scattare la scintilla creativa, di arrivare a intuizioni che fanno la differenza. È importante poi trasmettere quanto fondamentale sia alimentare la curiosità, ma anche il concetto di tenacia, di caparbietà nel conseguire i propri risultati».

