L’auto batte la mobilità sostenibile 

Molti cantieri, pochi parcheggi e traffico intasato, ogni giorno va in scena la dannazione degli automobilisti. Un recente studio dell’Università di Cagliari ha messo in luce che quotidianamente si sprecano nel traffico quasi 10.000 ore. Un numero che fa paura. Sino a oggi le soluzioni di mobilità alternativa – bicicletta, monopattino o car sharing – sono state bocciate da chi sposta tra le vie del capoluogo.

Come uscire dalla morsa di lamiere e smog che blocca la città? Come convincere i cagliaritani che usano la macchina anche per poche decine di metri e vorrebbero parcheggiare dentro il negozio a cambiare mentalità? Le soluzioni, sulla carta, non sono difficili ma metterle in pratica è un altro discorso.

L’argomento è così sensibile che si colloca ai primi posti dei programmi elettorali di ognuno dei cinque candidati alla carica di sindaco.

L’indagine

Lo studio sviluppato dal Cirem, Centro interuniversitario ricerche economiche e mobilità, aiuta a mettere a fuoco una situazione da bollino rosso. Gli ingegneri trasportisti hanno rilevato che in un giorno medio feriale entrano nel capoluogo 170.000 veicoli, che si aggiungono alle circa 97mila dei residenti.

L’auto, per i cagliaritani, oltre che essere uno status symbol – ci sono 65 veicoli ogni 100 abitanti: solo Catania ne ha di più - è anche il mezzo di trasporto preferito, tanto che il 78 per cento usa la macchina per spostarsi, il valore più alto in Italia.

L’analisi

«Tutto sommato, i tempi di percorrenza in auto non sono alti, le distanze sono contenute, niente a che vedere con le altre grandi città d’Italia», afferma Francesco Sechi, ingegnere trasportista. Cosa è cambiato rispetto agli anni scorsi, perché il traffico è più caotico? «A parte i cantieri che hanno certamente contribuito a rallentare le auto e a stravolgere la circolazione, gli spostamenti dei cagliaritani sono diventati erratici. Prima si utilizzava l’auto sempre per i soliti tragitti scuola-lavoro-casa, ora non è più così».

Perché a Cagliari l’auto ha ancora la meglio su mezzi pubblici e mobilità sostenibile? «La macchina è più affidabile, mentre l’autobus spesso è in ritardo, affollato, sporco, non disponibile in certi orari e non copre molte zone della città. Oltretutto – aggiunge Sechi – l’auto è costruita a misura di famiglia e offre il massimo di comfort». Qual è la via d’uscita? «È fondamentale migliorare l’offerta, aumentando le risorse per incrementare le frequenze e le linee che coprono l’area vasta».

La bocciatura

Parlare di scarso successo della mobilità sostenibile non è eresia. «Il monopattino non è per tutti, è molto pericoloso», spiega l’ingegnere trasportista. Il bike sharing è stato un fiasco. «Certo, le biciclette erano poche, sporche e con scarsa manutenzione. Inoltre, anche le bici non sono per tutti e non utilizzabili quando c’è troppo caldo o troppo freddo, non possono trasportare persone. Insomma, sono ben distanti dalle comodità che offrono le auto».

Le alternative

I tragitti casa/lavoro sono quelli che più congestionano il traffico. Ecco perché è fondamentale cercare di ridurre l’uso del mezzo di trasporto privato individuale e migliore l’organizzazione degli orari. «Le grandi aziende devono studiare gli spostamenti dei dipendenti», spiega Cristina Contu, ingegnera trasportista e mobility manager. «Cagliari gode di finanziamenti per la mobilità sostenibile». Cosa consiglierebbe al prossimo sindaco? «Serve uno strumento pianificatorio, partendo dal piano di sosta e potenziando il trasporto pubblico per renderlo concorrenziale all’auto privata».

