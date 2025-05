L’autista della ruspa non aveva la patente 

Cervia . È uscito dalla caserma dei carabinieri in tarda serata con una denuncia a piede libero per omicidio colposo, senza misure restrittive. Il giorno dopo, spiega il suo difensore, è «dispiaciutissimo per una tragedia immane, non si capacita di come possa essere successo». Lerry Gnoli, 54 anni, è l’autista della ruspa che, sabato mattina, a Pinarella di Cervia, ha travolto in spiaggia, uccidendola sul colpo, Elisa Spadavecchia, insegnante in pensione di 66 anni. La donna era sulla battigia a prendere il sole quando il mezzo, a quanto pare in retromarcia, l’ha investita. Il difensore spiega che il proprio assistito «fa questo mestiere da 35 anni». L’uomo aveva un precedente per omicidio stradale, risalente al 2022, con un processo concluso con condanna. La patente gli è stata revocata. Perché si trovava lì e chi gli aveva dato l’incarico? Il Comune di Cervia ha spiegato che i lavori erano abusivi, non autorizzati.

