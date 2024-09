Lautaro si riprende l’Inter 

Udinese 2

Inter 3

Udinese (3-5-2) : Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Karlstrom (29' st Atta), Lovric (14' st Ekkelenkamp), Zarraga (41' Iker Bravo), Zemura; Thauvin (28' st Bremer), Davis (14' st Lucca). In panchina Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Iker Bravo, Ebosse, Rui Modesto. Allenatore Runjaic.

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (29' st de Vrij); Darmian, Frattesi (41' st Zielinski), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (20' st Carlos Augusto); Lautaro (41' st Correa), Thuram (29' st Taremi). In panchina Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Arnautovic, Asllani, Pavard, Palacios. Allenatore Inzaghi.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : nel pt 1' Frattesi, 35' Kabasele, 47' Lautaro; nel st 2' Lautaro, 38' Lucca.

Udine. Prima vittoria stagionale in trasferta (3-2) per l'Inter che scavalca in classifica una volitiva Udinese ma nella prima mezz'ora spreca troppo e permette ai bianconeri di tornare in partita. Poi sale in cattedra capitan Lautaro Martinez e decide la sfida con una doppietta.

Passano 43 secondi e l'Inter è già in vantaggio: perfetta imbucata di Darmian per Frattesi, che gira di prima e sorprende Okoye. Il pareggio al 35’, sugli sviluppi di un corner, con Kabasele abile ad anticipare una difesa immobile e insaccare di testa. A 10 secondi dall’intervallo, Lautaro - che aveva segnato una sola rete nelle ultime 15 gare - si sblocca, rimpallando a rete una corta respinta di Bijol sull'ennesimo cross di Dimarco. Raddoppia poi al 2’ della ripresa con una staffilata dal limite. Inutile, al 38’, il secondo gol friulano segnato da Lucca in contropiede.

