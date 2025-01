Lautaro non si ferma più: segna tre reti al Monaco e lancia l’Inter agli ottavi 

Inter 3

Monaco 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries (31’ st Darmian), Barella (14’ st Frattesi), Asllani, Mkhitaryan, Dimarco (14’ st Carlos Augusto); Thuram (14’ st Arnautovic), Lautaro (31’ st De Pieri). Allenatore S. Inzaghi.

Monaco (4-2-3-1) : Majecki; Vanderson, Kehrer (1’ st Teze), Salisu, Mawissa; Camara (1’ st Bouabre), Zakaria; Akliouche (19’ st Caio Henrique), Golovin (34’ st Ben Seghir), Minamino (23’ st Michal); Embolo. Allenatore Hutter.

Arbitro : Irfan Peljto (Bosnia).

Reti : pt 4’ (rigore) e 16’ Lautaro; st 22’ Lautaro.

Note : espulso Mawissa per gioco falloso; ammoniti Zakaria, Vanderson, Asllani e Pavard per gioco falloso.

Milano. L’Inter domina con il Monaco e vola direttamente agli ottavi di finale di Champions League chiudendo quarta nella classifica unica grazie a una tripletta di un Lautaro Martinez tornato decisivo in zona gol. Quella che alla vigilia sembrava una sfida potenzialmente pericolosa per i nerazzurri è diventata da subito una gara in discesa. L’abilità di Thuram e compagni è stata chiudere rapidamente il discorso qualificazione trasformando la ripresa in poco più di un allenamento, considerando che il Monaco ha giocato quasi 80’ in inferiorità numerica. D’altronde, davanti agli oltre 70mila di San Siro non c’è stata praticamente storia.

La gara

Merito della ThuLa, che ha ripagato la scelta di Inzaghi di schierare fin da subito i titolarissimi senza pensare al derby contro il Milan di domenica sera. Dopo poco più di 120 secondi, infatti, Thuram ha aperto la sfida con furbizia facendosi tamponare dall’ex Juve Zakaria in area: dal dischetto Lautaro, tornato a calciarne uno dal clamoroso errore di un anno fa agli ottavi contro l’Atletico Madrid, è stato glaciale. L’unico brivido per la porta di Sommer arriva su un sinistro di Akliouche ribattuto in area. Poi al 12’ Thuram si invola verso la porta sfruttando una indecisione di Mawissa che lo stende e viene espulso. Hutter temporeggia troppo per sistemare la squadra dopo il rosso al difensore e Lautaro ne approfitta con un destro secco al 16’ per il raddoppio. La partita di fatto si chiude di fatto con il terzo gol segnato al 22’ della ripresa dall’argentino, che raggiungere Sandro Mazzola a quota 17 reti come miglior marcatore della storia interista tra Coppa Campioni e Champions League.

Per il resto, Inzaghi dà riposo ai suoi big e fa esordire il giovane De Pieri, che addirittura sfiora la rete nel finale. La vittoria vale anche da un punto di vista economico, visto che permette ai nerazzurri di superare gli 85 milioni di euro di ricavi dalla Uefa per la società.

