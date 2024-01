Lautaro nel finale regala all’Inter la Super Coppa 

Inter 1

Napoli 0

Napoli (3-4-3) : Gollini, Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mazzocchi (29' st Mario Rui), Cajuste (29' st Raspadori), Lobotka, Zerbin (14' st Ostigard), Politano (24' st Lindstrom), Kvaratskhelia (24' st Gaetano), Simeone. (14 Contini, 16 Idasiak, 4 Demme, 20 Zielinski, 26 Ngonge, 50 D'Avino, 60 Gioielli). All.: Mazzarri.

Inter (3-5-2) : Sommer, Pavard, De Vrij (17' st Carlos

Augusto), Acerbi, Darmian, Barella (17' st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (35' st Arnautovic), Thuram (35' st Sanchez), Lautaro (48' st Bisseck. (12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 44 Stabile, 50 Stankovic, 95 Bastoni). All.: S. Inzaghi.

Arbitro : Rapuano di Rimini

Rete : nel st 46' Lautaro

Note : Angoli: 8-1 per l'Inter; recupero: 1' e 5'; espulso Simeone per doppia ammonizione; ammoniti Rrahmani, Calhanoglu, Zerbin, De Vrij, Barella, Gaetano Lautaro Martinez per gioco scorretto; spettatori: 24.900.

Riad L'Inter è regina di Supercoppa. Il Napoli ci mette il cuore e la grinta, i nerazzurri la concretezza e trovano nei minuti di recupero la zampata vincente di Lautaro Martinez: così, con l'1-0 fanno festa a Riad conquistando la terza Supercoppa consecutiva. I campioni d'Italia escono sconfitti nel risultato ma hanno dato segnali dinetta ripresa. In inferiorità numerica per praticamente tutto il secondo tempo per l'espulsione di Simeone, la squadra di Mazzarri ha provato a resistere per giocarsi il trofeo ai rigori ma si è dovuta piegare alla classe di Lautaro.

I campioni d'Italia pressano alto con la difesa attenta, l'Inter cerca glispazi per affondare. Ne scaturisce un primo tempo agonisticamente intenso con i nerazzurri che si rendono pericolosi in un paio di occasioni compreso il gol di Lautaro, annullato per il fuorigioco di Thuram. Di contro, il Napoli non riesce mai a impensierire la difesa dell'Inter.

Il secondo tempo ricalca il leit motiv della prima frazione. Al 6' laprima vera occasione per i partenopei con Kvaratskhelia che costringe Sommer alla deviazione in angolo. Tante le ammonizioni. Al 12' ci prova Thuram dalla distanza ma Gollini è sicuro nella presa. Ed al 16' Simeone si fa espellere per doppia ammonizione per un pestone ad Acerbi. Con il Napoli in inferiorità numerica l'Inter prova ad affondare. Il Napoli si difende con i denti, l'Inter è imprecisa.

Al primo dei cinque minuti di recupero arriva la zampata diLautaro Martinez. Adesso per i nerazzurri è tempo di rituffarsi in campionato a caccia della Juventus capolista temporanea.

