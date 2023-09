Lautaro Martinez entra e ne fa quattro alla Salernitana  

Salernitana 0

Inter 4

Salernitana (3-5-2) : Ochoa; Daniliuc (41' st Pirola), Gyomber, Lovato; Kastanos, Bohinen (33' st Maggiore), Martegani (26' st Mazzocchi), Legowski, Bradaric; Dia (41' st Tchaouna), Cabral (33' st Stewart). In panchina Fiorillo, Costil, Sambia, Botheim, Fazio, Bronn, Sfait. All. Sousa.

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries (33' st Darmian), Barella (41' st Agoume), Calhanoglu (10' st Asllani), Klaasen (10' st Mkhitaryan), Carlos Augusto; Thuram, Sanchez (10' st Lautaro Martinez). In panchina Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dimarco, Sarr, Stankovic, Bastoni. All. Inzaghi.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti : nel st 18', 32', 40' (rigore) e 44' Lautaro Martinez.

Note: angoli 3-3. Rec. 1' e 2' Ammoniti Calhanoglu, Cabral, Gyomber.

L’Inter soffre un'ora, stringe i denti ma poi ritrova Lautaro Martinez che con un poker da urlo in mezz'ora stende la Salernitana. Nella ripresa Martinez impiega appena 8 minuti per sbloccare il risultato, sfruttando una sgroppata sulla sinistra di Thuram ed anticipando in uscita Ochoa con un tocco sotto misura. La Salernitana, sotto di un gol, non si disunisce ed al 21' pareggia con Legowski ma la posizione di partenza del polacco, sul lancio di Martegani, viene giudicata irregolare dal Var. I granata a questo punto si perdono e l'Inter dilaga con super Lautaro Martinez che prima, approfittando di un errore di Ochoa, deposita la palla in fondo al sacco. Poi trasforma un rigore guadagnato da Thuram. E, infine, chiude i conti con un tap-in. L'Inter torna a correre, per la Salernitana c'è ancora da lavorare.

