Lautaro, 19° gol per la vetta 

Fiorentina 0

Inter 1

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano 6.5; Faraoni 6.5, Martinez Quarta 5.5, Ranieri 6.5, Parisi 5 (45’ st Milenkovic sv); Arthur 5.5 (1’ st Maxi Lopez 6), Duncan 5.5 (37’ st Mandragora sv); Ikonè 5 (15’ st Nico Gonzalez 4.5), Beltran 6 (37’ st Barak sv), Bonaventura 6; Nzola 5. In panchina: Vannucchi, Martinelli, Mina, Milenkovic, Kayode, Comuzzo, Infantino, Amatucci, Sottil. Allenatore Italiano 5.5.

Inter (3-5-2) : Sommer 7; Pavard 6.5 (37’ st Bisseck sv), De Vrij 6, Bastoni 6 (15’ st Acerbi 6); Darmian 6 (15’ st Dumfries 6), Frattesi 6.5, Asllani 6.5, Mkhitaryan 6.5, Carlos Augusto 6; Thuram 6 (15’ st Arnautovic 5.5), Lautaro Martinez 7 (33’ st Sanchez sv). In panchina: Audero, Di Gennaro, Buchanan, Klaassen, Sensi, Stankovic, Akinsanmiro, Dimarco. Allenatore Simone Inzaghi 6.5.

Arbitro : Aureliano di Bologna 5.5.

Rete : 14’ pt Lautaro Martinez.

Note : al 30’ st Sommer para un rigore a Nico Gonzalez. Ammoniti: Ikonè, Mandragora, Sommer, Bastoni, Pavard. Angoli: 7-6 per la Fiorentina. Recupero: 2’; 5’.

Firenze. Basta all’Inter un gol del solito Lautaro Martinez per espugnare il Franchi, battere la Fiorentina e soprattutto superare la Juventus in classifica, portandosi avanti di un punto e con una partita in meno, in attesa della super sfida di domenica contro i bianconeri. La squadra di Simone Inzaghi, cinica e solida, ha saputo ovviare alle assenze degli squalificati Barella e Calhanoglu e neutralizzare con Sommer un rigore battuto da Nico Gonzalez, appena tornato in campo dopo oltre un mese di stop: l’argentino, a differenza del connazionale Martinez che ha raggiunto a quota 124 in nerazzurro Mauro Icardi, ha fallito l’occasione per portare in parità la gara alla mezzora della ripresa, rigore dato per un fallo di Sommer su Nzola. È il terzo fallito negli ultimi quattro battuti, costato anche lo scivolamento al 5° posto, superata dall’Atalanta.

Lautaro sempre in gol

È stato come sempre Lautaro Martinez, 19° gol in altrettante gare di campionato, 7° nelle ultime 5 partite giocate contro la Fiorentina, a sbloccare la partita con un colpo di testa su corner di Asllani, smarcandosi dal controllo di Parisi nel frattempo caduto a terra (i viola hanno protestato). Già prima i nerazzurri erano andati vicini al vantaggio con Carlos Augusto anticipato da Faraoni. La Fiorentina nei primi 15 minuti ha avuto un maggior possesso palla (66,8%) ma non è servito a creare veri pericoli fatta eccezione per il gol di Nzola all’11’ annullato per fuorigioco. Dopo il gol subito la Fiorentina ha cercato di reagire: ha rischiato sulle ripartenze nerazzurre (pronto Terracciano sull’affondo di Thuram) ma ha impegnato Sommer con Bonaventura e creato un brivido con Nzola. A inizio ripresa la squadra viola ha cercato il pari ma l’Inter era pericolosa e ad Arnautovic è stata annullata una rete per fuorigioco di Mkhitaryan.

