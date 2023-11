L’Australia è la prima finalista  

La vincente della grande sfida di oggi tra Italia e Serbia giocherà la finale di Coppa Davis contro l’Australia, che ieri nella sua semifinale ha sconfitto la Finlandia.

Per la squadra oggi guidata da Lleyton Hewitt è il 49° atto finale della competizione, vinta ben 28 volte. Gli Aussie hanno giocato la finale anche l’anno scorso, perdendo con il Canada.

Ieri Alexey Popyrin ha aperto la semifinale imponendosi per 7-6, 6-2 su Otto Virtanen, quindi Alex De Minaur ha sconfitto per 6-4 6-3 Emil Ruusuvuori rendendo inutile il match di doppio. Proprio de Minaur, numero 12 del ranking mondiale, a fine match ha voluto sottolineare che la sua squadra «ha tanti buoni giocatori ma secondo la classifica mondiale non siamo i più forti. Compensiamo con la grande forza del gruppo». Domani aspettano per l’atto conclusivo una tra Italia e Serbia. «Sarà un grande match che guarderò col resto della squadra», ha sostenuto.

I complimenti di tutti gli osservatori vanno però anche alla Finlandia, che ha compiuto un vero miracolo sportivo arrivando a Malaga e superando il quarto di finale.

