L’ausiliario canta e scalda il cuore dei pazienti  

Il video che lo riprende mentre canta ai pazienti dell’ospedale Zonchello di Nuoro ha fatto il giro della rete con oltre 500.000 visualizzazioni, insieme a commenti di elogio. A distanza di alcuni giorni, l’ausiliario Giuseppe Manca (67 anni) si dice stupito dell’ondata d’affetto manifestata nei suoi confronti , nel seguitissimo blog "Alambicco delle Notizie" del giornalista Michele Tatti. «Non mi aspettavo tutto ciò, per me è normale, si tratta di gesti spontanei - commenta Manca - cerco sempre di strappare un sorriso a tutti e portare conforto a chi soffre, intonando diverse canzoni. Vedere la felicità dei pazienti mi ripaga di giornate intense a lavoro». Per questo Manca è riconoscente: «Ringrazio tutto il personale ospedaliero, la primaria Maria Cristina Monni e la dirigenza Asl, per il supporto continuo, sposando la mia passione», precisando: «Nel lavoro che io e i miei colleghi svolgiamo tutti i giorni, non manca mai l’umanità, dando sempre il massimo». I pazienti sono grati, per quelle note di buonumore, così importanti nei giorni difficili, ricoverati in corsia. E anche il cronista Tatti, testimone ravvicinato del talento di Manca, precisa: «L'umanità è spesso la migliore medicina. Giuseppe ne è l'esempio».

