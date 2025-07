L’Auser porta i nonnini in spiaggia 

Ha preso avvio ieri il progetto “Portiamoli tutti al mare” condotto dall’Auser con il patrocinio del Comune di Carbonia: per due volte alla settimana accompagneranno alla spiaggia di Porto Botte 16 anziani. Il progetto è rivolto a chi si trova in difficoltà economiche, a quanti sono vittime di una reale solitudine e a coloro che hanno il bisogno fisico di passare qualche ora al mare per motivi di salute. L’obiettivo è creare un servizio innovativo rivolto a una fascia debole della società, rafforzare i rapporti umani e la solidarietà intergenerazionale. Per il portavoce dell’Auser Andrea Piras: «Il progetto è nato nel 2024 quando grazie a risparmi e sacrifici durati alcuni anni siamo finalmente riusciti ad acquistare un nuovo pulmino a nove posti. Siamo consapevoli che garantire a tutti gli anziani della nostra città sarà impossibile ma siamo fiduciosi e pensiamo di far tornare il sorriso a quante più persone possibile». Soddisfatta anche l’assessora ai Servizi sociali Irina Piras: «Abbiamo la fortuna di avere un associazionismo molto attento ai bisogni dei cittadini e ogni qual volta riceviamo proposte valide diamo subito la nostra disponibilità per sostenerli. Ringrazio l’Auser per questa importante iniziativa, certa che la nostra collaborazione continuerà a produrre ottimi risultati». ( m. co. )

RIPRODUZIONE RISERVATA