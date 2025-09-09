L’Auser compie dodici anni e programma le nuove attività 

Dodici anni di impegno, crescita e partecipazione. L’Auser di Marrubiu, nata nel 2013 grazie all’iniziativa di un gruppo di cittadini, festeggia il suo dodicesimo anniversario confermandosi punto di riferimento per la comunità. Oggi conta ben 240 soci tra volontari e sostenitori, che quotidianamente si dedicano al sostegno degli anziani, delle persone fragili e di chi vive situazioni di solitudine.

Nel tempo l’associazione ha saputo costruire un ricco calendario di attività: corsi, laboratori, gite, incontri culturali e momenti di socializzazione che favoriscono l’invecchiamento attivo e l’inclusione. Anche durante l’Estate marrubiese 2025 l’Auser ha dato il proprio contributo, collaborando con l’Amministrazione comunale nell’organizzazione delle serate danzanti, capaci di richiamare un pubblico numeroso e vivace.

Ma lo sguardo è già rivolto al futuro: a metà mese prenderà il via la nuova stagione di laboratori 2025/’26. In programma attività tradizionali come maglia, uncinetto, panificazione, ballo e yoga, accanto alla novità dei centrini realizzati ai ferri. «L’Auser è una ricchezza per Marrubiu – sottolineato il sindaco, Luca Corrias – in dodici anni ha saputo crescere e diventare protagonista della vita sociale e culturale del paese. Ringraziamo i volontari per l’impegno costante e guardiamo con fiducia alle nuove iniziative». ( s. c. )

