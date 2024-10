L’Auser apre la “Casa delle donne” 

Una “Casa delle donne” aperta a tutte e dove poter discutere, condividere momenti di creatività artistica ma anche con all’interno un punto di ascolto e accoglienza per le donne in difficoltà. È questa l’ultima importante iniziativa messa in campo dall’Auser e dalla Scuola del popolo di Uras.

«Il progetto si propone di rendere fruibile un luogo fisico in cui le donne possono ritrovarsi per elaborare e proporre all’intera comunità il proprio contributo di idee “al femminile” – si legge in una nota – Questo spazio, ricavato all’interno della sede provvisoria dell’Auser ospitata dalla Fondazione Berlinguer, si chiamerà “L’angolo delle chiacchiere”, come l'analoga iniziativa della Scuola del popolo di Roma. Si tratta, in pratica, della messa a sistema di un'attività che dura da alcuni anni e che si era concentrata soprattutto nella celebrazione del 25 novembre e dell’8 marzo».

La “Casa delle donne” a Uras però punta a rendere strutturali queste scadenze e sviluppare ulteriori iniziative. «L’ambizione è quella di organizzare cicli di conferenze sulle tematiche femminili favorendo, inoltre, la costruzione di una rete con le altre associazioni che operano sul territorio su questi temi. Ultimo obiettivo, non certo per importanza, si prevede anche la creazione e l’organizzazione di un punto di ascolto e di accoglienza per le donne in difficoltà», spiegano gli organizzatori. Intanto per la giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre le socie dell’Auser sono già al lavoro e stanno creando coperte di lana che verranno donate alle associazioni impegnate nell’accoglienza di donne in difficoltà. ( s. c. )

