Laureata in Medicina con la tesi vincente 

Una tesi di laurea sul carcinoma mammario è valso a una neo dottoressa in Medicina, Lorena Lubrano Lavadera, la vittoria nella quarta edizione del premio “Rosalia Uras”. È stata premiata per la sua tesi, discussa all’Ateneo cagliaritano, intitolata “ER2-low e HER2-ultralow nel carcinoma mammario: valutazione immunoistochimica, confronto inter-osservatore e contributo dell’intelligenza artificiale. La relatrice è la professoressa Clara Cerosa.

La “giuria”

A scegliere la vincitrice è stato il Comitato scientifico del premio, presieduto da Raimondo Ibba, con la partecipazione dei docenti Salvatore Rubino, Antonella Pantaleo, Pier Paolo Terragni, Paolo Contu e Antonello Pani delle Università di Sassari e Cagliari. l premio è stato conferito dopo un’attenta selezione delle migliori tesi meritevoli della massima valutazione assegnata dalle commissioni di laurea nelle ultime due sessioni dell’anno accademico in corso (2025).

La cerimonia

Il premio alla vincitrice sarà consegnato oggi alle 19 nel corso di una cerimonia al teatro Massimo, assieme ad esponenti del Comuni di Cagliari e di San Sperate che hanno collaborato all’iniziativa. Prevista anche la presenza alla cerimonia della presidenza della Fondazione di Sardegna, sostenitrice del premio, autorità pubbliche nazionali, regionali e locali. Sarà inoltre presente la famiglia di Rosalia Uras, una donna e un medico chirurgo di grande umanità che, per scelta di vita e professionale, si è generosamente dedicata agli altri. Si chiuderà con il concerto del Kahil El’ Zabar’s ethnic Heritage Ensemble Quartet.

