Laurea in anticipo, niente premio 

Una regola assurda impedisce a una neo laureata di Macomer di poter ricevere il premio che l’Ersu (istituzione regionale per il diritto allo studio di Sassari) elargisce ai giovani che si laureano entro il terzo anno di università. Un premio in danaro, quale riconoscimento dell’impegno nello studio che, a quanto pare, non spetterebbe a Giorgia Cadeddu, 30 anni, di Macomer. Lei, iscritta all’università nel 2022, si è è laureata molto prima rispetto al tempo previsto, alla fine del 2024, in Beni culturali, all’università di Sassari, on un anno e un semestre di anticipo rispetto alla scadenza del corso. «Ci ho messo tanto impegno, ho fatto tanti sacrifici, per cercare di recuperare il tempo perduto prima di iscrivermi all’università - racconta - ora finalmente la laurea, conseguita con tanta soddisfazione».

L’amarezza

La gioia per l’eccezionale risultato per Giorgia Cadeddu si è subito trasformata in amarezza. «Amarezza profonda quando l’altro giorno, dopo tanti tentativi, sono riuscita a comunicare con gli uffici dell’Ersu: mi hanno comunicato che quel premio non mi spettava». Perché? Spiegano gli addetti dell’ufficio Ersu di Sassari: «A Giorgia Cadeddu non spetta nessun premio di laurea, perché ha conseguito il titolo prima del previsto e non risulta iscritta al terzo anno. Questa è la regola e quanto prevede il bando». Giorgia Cadeddu però non ci sta.

L’attesa

«Chiunque penserebbe che io meriti borse di studio e riconoscimenti. Invece no. Mi aspettavo semplicemente il premio di laurea, che spetta solitamente a tutti coloro che arrivano al traguardo entro il terzo anno. Niente di più», dice lei. Dopo aver conseguito la laurea, ha aspettato qualche tempo, in attesa della comunicazione per ricevere il meritato premio. Attesa lunga e vana: dall’Ersu non è arrivato nessun segnale, fino all’altro giorno.

La battaglia

Giorgia Cadeddu non si vuole arrendere, convinta di aver subito una grave ingiustizia: «Lecito chiedermi se esiste la meritocrazia. Se non esiste, noi giovani cosa dobbiamo fare, se il talento, la bravura e l’impegno non vengono riconosciuti? Mi sento fortemente penalizzata». Alla neo laureata sarebbe spettata una cifra non esorbitante. «Non per i soldi - dice la giovane - sono però profondamente indignata e ho persino pianto, non vedendo riconosciuto tutto il mio impegno». La notizia impazza sui social, arriva anche a conoscenza dell’assessora regionale all’Istruzione Ilaria Portas e del presidente dell’Ersu di Sassari, Daniele Maoddi. Si spera in un ravvedimento: proprio ieri Giorgia Careddu ha ricevuto una lettera di convocazione all’Ersu di Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA