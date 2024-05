Laurea honoris causa  al filosofo tedesco Bernhard Waldenfels 

«Se guardo all’oggi, sono preoccupato all’idea che l’Europa politica possa deviare troppo a destra, anche in paesi come l’Italia e la Francia. Uno dei miei ultimi libri, “Diario di viaggio di un fenomenologo: dagli anni 1978–2019”, raccoglie le note e i ricordi legati ai miei tanti spostamenti per motivi di studio e ripercorre le tematiche filosofiche degli ultimi quarant’anni. Recuperare lo spirito del viaggio come lo intendeva Goethe, con curiosità e interesse per l’altro da noi, può forse aprire a una migliore visione di vita condivisa».

Sono alcune delle delle considerazioni che il grande filosofo tedesco Bernhard Waldenfels, nato a Essen nel 1934, ha concesso ai giornalisti prima che iniziasse la cerimonia per cui è stato invitato a Cagliari, ieri mattina alle 11, nella scintillante aula magna del Rettorato: il conferimento della Laurea magistrale honoris causa in “Filosofia e teorie della comunicazione”. Il programma prevedeva poi la lectio “Percorsi e sviamenti del ‘normale’ da una prospettiva fenomenologica”.

La giornata

La laurea è stata assegnata a Waldenfels, professore emerito all’Università di Bochum, in quanto «rappresentante di spicco della tradizione filosofica contemporanea di indirizzo fenomenologico, per la sua formazione scientifica, la sua vicenda intellettuale e il ricchissimo ventaglio di pubblicazioni, che lo caratterizzano come un significativo erede della grande tradizione filosofica tedesca, che ha vivificato nel contatto creativo con il pensiero contemporaneo, di cui è un riconosciuto protagonista». La procedura è stata curata dal rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, alla guida della commissione composta dai docenti Gabriella Baptist e Pierpaolo Ceccarelli, Vinicio Busacchi, Elisabetta Gola, Angela Taraborrelli, Luca Vargiu e Ignazio Putzu.«Sono molto attratto dalla cultura di questa città e di questa regione», aveva aggiunto Waldenfels, «per me l’Italia è un paese dove la fenomemonolgia ha attecchito presto, portando molti pensatori in quella direzione». E in effetti era già stato ospite dell’Università di Cagliari nel 2003, nel 2009 e nel giugno scorso come visiting professor, tenendo una serie di seminari i cui risultati sono ora accessibili a tutti sulla rivista online dell’Università di Cagliari “Critical Hermeneutics”. Se per fenomenologia in senso lato si intende la descrizione modo in cui si manifesta una realtà, oggi si considera l’indirizzo filosofico fondato da Edmund Husserl che, mettendo fra parentesi l’esistenza del mondo, lo riduce a un insieme di fenomeni che si dànno alla coscienza e possono essere colti nella loro “essenza” logica, universale e necessaria.

Intercultura

Waldenfels è stato fautore di una fenomenologia “responsiva”, attenta alle problematiche della corporeità, dell’interculturalità, dell’espressione culturale e artistica, elaborata nel confronto con i grandi classici della tradizione fenomenologica tedesca (Husserl, Schütz) e francese (Merleau-Ponty, Foucault, Levinas). Un suo tema principe è l’esperienza dell’estraneo, attraverso cui rivisita in maniera originale il problema dell’alterità, nodo fondamentale nella riflessione del Novecento.

Stamani alle 10, nell’Aula magna Motzo della Facoltà di Studi umanistici, all’inaugurazione del Corso di laurea magistrale in Filosofia e forme del sapere, il professore interverrà per parlare de “L’esperienza estraniata”.

