Laura Pausini dai bambini ricoverati 

Non soltanto impegni promozionali o per incontrare i suoi fans, nel sabato cagliaritano di Laura Pausini, che è stata ospite sabato pomeriggio negli studi di Radiolina in piazza Unione Sarda, dove ad attenderla c’erano moltissimi ammiratori.

La cantante ha anche voluto fare una sorpresa ai bambini e ai ragazzi che sono ricoverati all’ospedale Microcitemico. Un’iniziativa che avrebbe voluto tenere riservata, come si conviene alle persone che fanno del bene senza averne un tornaconto, ma una visita di Laura Pausini non poteva rimanere inosservata. E così l’artista, in Sardegna per il suo radiotour, ha posato volentieri per fotografie e video con i giovanissimi pazienti: con alcuni di loro si è anche fermata a lungo per chiacchierare, scherzando e regalando un sorriso a chi sta vivendo un momento complicato.

La visita è stata organizzata dall’Asgop, l’associazione che riunisce i genitori di bambini e adolescenti affetti da patologie oncologiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA