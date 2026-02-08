Laura Frattaroli è campionessa italiana Yeman Crippa vince il cross di Alà dei Sardi 

Corre sicura Laura Frattaroli (Tespiense Quartu) e al PalaCasali di Ancona si aggiudica il titolo italiano Juniores dei 400 metri indoor, il suo terzo consecutivo sulla distanza dopo quelli allieve 2024 e 2025. Il tempo parla chiaro: 53"77, record sardo assoluto indoor (suo il precedente 54.67, Ancona 2025). Nella giornata conclusiva dei tricolori arrivano anche due medaglie d'argento. La prima la conquista Francesca Leccis (Mineraria Carbonia) nel salto in alto Promesse con 1,76, migliorandosi di 4 centimetri a livello indoor ed eguagliando il personale all'aperto. Secondo posto anche per Francesco Cherchi (CUS SS) che dopo la semifinale dei 60 ostacoli Juniores vinta in 7"84, record sardo under 20 (precedente 7"97 Leonardo Porcu, Atl. Oristano, Ancona 2020) ha tagliato per secondo il traguardo della finale in 7.86.

Il cross di Alà

Intanto Yeman Crippa si è aggiudicato il 10° Memorial Elisa Migliore in quel di Alà dei Sardi. Sui 10 chilometri del prestigioso, e fangoso, cross il portacolori delle Fiamme Oro ha allungato il passo dopo i primi 4 km. precedendo di 46" il campione italiano di cross corto Sebastiano Parolini (Vertovese). Terzo il tunisino Mohamed Amin Jhinaoui (Athl. Club Alperia), “solo” quarto l'altro azzurro Iliass Aouani (Fiamme Azzurre). Primo dei sardi Francesco Mei (Academy Olbia), 15°, davanti a Gabriele Motzo (Isolarun, 16°) e Pierfrancesco Aru (Olympia Villacidro, 17°). Nella prova femminile, sui 6 chilometri, successo per la campionessa olimpica dei 3000 siepi Winfred Yavi, keniana in maglia Bahrein, davanti alla burundese Francine Niyomukunzi, seconda al Campaccio, staccata di 1’03”, e alla britannica Collinge. Prima tra le isolane, e 14ª, Elisa Spazzafumo (Atl. Sanna Elmas) davanti alla alaese Maria Paola Sotgiu (Ichnos Sassari) e Daniela Muscente (Cus Cagliari).

Altri risultati

Maschili. Juniores: 1° Munini (Friulintagli), 2° Mura (Elmas). Allievi: 1° Galassi (Friulintagli), 4° Tidu (Amsicora). Cadetti: 1° Taris (Nuova Atl. Sestu).

Femminili. Juniores: 1^ Mei (Academy Olbia), 2^ Andriani (Locorotondo). Allieve: 1^ Treu (Malignani UD), 10^ Ruzzettu (Shardana). Cadette: 1^ Staffieri (Academy).



