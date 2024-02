«Laura era il mio orgoglio». Mariano Porta, pensionato 72enne di Samassi, ha perso un pezzo di cuore. Domenica sera sua figlia, 36 anni, è morta a Pistoia, la città in cui viveva e lavorava come infermiera: era all’ottavo mese di gravidanza e il suo bambino, Andrea, fatto nascere con la massima urgenza, è ora ricoverato al Meyer di Firenze. «Prego affinché lei faccia un miracolo», racconta. Domani a Bolotana, il paese in cui la donna era cresciuta, ci saranno i funerali.

