Laura, campionessa di lingue orientali 

Ribalta nazionale per Laura Piras, 18enne tuilese e studentessa del Liceo Alberti di Cagliari, che ha conquistato il primo posto al Campionato nazionale delle lingue orientali a cui partecipavano oltre 260 concorrenti da tutta Italia. «Non ho mai pensato di mollare, nemmeno nei momenti più difficili», racconta Laura, che ogni giorno percorre più di 60 chilometri per raggiungere la scuola. «Il primo anno è stato il più duro, ma il mio amore per le lingue e il legame con classe e insegnanti mi hanno dato la forza di andare avanti», spiega Laura.

Decisivi nel suo percorso sono stati gli scambi culturali all’estero: «Esperienze che mi hanno permesso di migliorare la lingua russa e di entrare in contatto con quella cultura. Ospitare una studentessa di Tallin (capitale dell'Estonia ndr ) e vivere all’estero mi ha insegnato quanto sia importante comprendere le differenze tra i popoli». Laura Piras non nasconde il sogno di lavorare all’estero in futuro, «magari come insegnante, traduttrice o interprete». Grande soddisfazione per Tuili: «Un traguardo che arricchisce e inorgoglisce la comunità», ha detto il sindaco Andrea Locci. «Vorrei avere la possibilità di conoscere meglio i paesi della lingua che parlo perché in questi anni di guerra in Ucraina, molti paesi russofoni ci sono interdetti. Spero che il conflitto finisca presto», conclude Laura.

RIPRODUZIONE RISERVATA