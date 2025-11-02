Laura Aramu e Daniel Vinci in Svezia «Il nostro è un rock che non ha confini» 

Quando ami suonare, le distanze sono un passo e il mondo lo metti in tasca. Così Laura Aramu e Daniel Vinci, lei 20 anni, asseminese e lui 22, quartese, giunti in

Svezia per studiare hanno subito iniziato a suonare con Bror Persson 22 anni, e

Jonatan Almfjord, 30; ed è nata The Slap, una band sardo svedese, con il primo singolo, “Castle Rock Blues”, direttamente ispirato alle storie di Stephen King, che lancia l’album “Other Places”.

Il viaggio

Laura Aramu ha in tasca la vittoria al Cantagiro, quando aveva 12 anni, e poi non ha mai smesso di suonare, collaborando con Daniel Vinci alla batteria in diversi lavori: «Dopo il diploma alle superiori volevamo continuare a studiare ma anche fare musica. Così ci siamo iscritti all’Università Internazionale di Lund nel sud della Svezia», ci racconta lei. Aggiunge lui: «La Svezia è il secondo esportatore di musica al mondo, un luogo pieno di musicisti di ogni genere che arrivano da esperienze e culture diverse». Un giorno di settembre, ricordano, «andando alla biblioteca principale, sentiamo un ragazzo suonare fuori dall’entrata. La sua musica ci incanta; un biglietto, una telefonata e Jonatan è entrato nel gruppo, alla chitarra. Poi è arrivato Bror, l’abbiamo conosciuto al centro culturale Hemgården. Due mesi dopo stiamo già facendo il primo concerto».

Le canzoni

Il risultato è “Castle Rock Blues”, un brano che sa di rock classico veloce, energico e trascinante: «Il riff l’ho improvvisato ispirandomi a Joe Satriani e ai Led Zeppelin, pensandolo maestoso e potente, come un treno in corsa», svela Jonatan. «Mi ha ricordato il racconto “Il Corpo”, di King, da cui è tratto anche il film “Stand By Me – Ricordo di un’estate”, e ho scritto il testo in una notte, pensando anche alla mia vita», ricorda Laura. Contano anche basso e batteria: «Io ho voluto creare una linea di basso grooveggiante che guidasse il brano», dice Bror, «e io», continua, Daniel, «l’ho ripresa con la grancassa». La band ha già girato tanti palcoscenici tra Svezia e Sardegna e fa dell’unità la sua forza: «Scriviamo le canzoni tutti insieme», raccontano. Ma tutto parte da Jonatan, «che sa tirare fuori dei riff incredibili». Ora sono pronti a buttare fuori il primo album: «Universale, inclusivo, pieno di colori, suoni e ispirazioni diverse», lo descrivono così, tra l’hard rock di rock di “Bonny’ song”, ispirata alla piratessa Anne Bonny, o la ballad “Blue”. E poi? Ancora tanti concerti, e qualche sorpresa. «Vogliamo raggiungere i cuori di quante più persone possibile e diffondere la nostra arte, guidati da un amore puro e autentico per la musica. Senza limitarci ad un unico stile: tra funk, folk, ma anche un po’ di pop e punk. Siamo consapevoli del nostro suono e del nostro stile, ma per il resto seguiamo ciò che ci piace fare e che ci trasmette più emozioni».

E qualunque cosa porti il futuro, questi ragazzi sono certi che lo guarderanno insieme, sotto il cielo del mondo.



