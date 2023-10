«Launeddas, una scuola in ricordo di Burranca, il maestro di tutti noi» 

Le launeddas provenienti da tutta la Sardegna si sono riunite a Ortacesus, presso il Museo del Grano, per la seconda edizione di “Atobiu de sonadoris”, organizzata dall’associazione Mediana, fondata da Efisio Burranca, figlio del leggendario maestro Dionigi.

Tante le realtà dell’Isola che hanno animato i vari stand all’interno del museo, riunite grazie anche all’Assotziu Launeddas Sardigna, associazione che da diversi anni promuove e valorizza il patrimonio etno-musicale e che per l’occasione ha allestito “Sa domu de is launeddas", un vasto spazio espositivo che ha permesso al pubblico di ammirare foto, documenti e strumenti.

Il ricordo

«È stato un grande piacere celebrare questa giornata in onore di ziu Dionigi Burranca – ha dichiarato la sindaca Maria Carmela Lecca – La sua casa era un crocevia di giovani a cui insegnava la musica delle launeddas, era diventata praticamente una scuola. Dionigi coltivava con grande generosità la sua passione. Il suo primo allievo è stato proprio il figlio Efisio, al quale ha lasciato una grossa eredità, quella di mantenere viva la sua musica e la sua scuola».

Protagonisti di questa giornata le launeddas e i maestri costruttori, che hanno condiviso con il pubblico le varie fasi di creazione dello strumento. «Tutto inizia con la scelta del legno – spiega Franco Melis, suonatore e costruttore di Tuili - la canna viene tagliata tra gennaio e febbraio e successivamente, lasciata sotto un tetto fino al primo sole di giugno, affinché diventi dorata. Le ance è importante che provengano da canne di collina, in modo da mantenere il tipico suono metallico».

Innovazione

Il loro lavoro segue le antiche regole della tradizione ma, negli ultimi anni, si sta aprendo all'innovazione e soprattutto all'inclusione delle donne. «Lo strumento sta vivendo una rinascita grazie alle continue ricerche – dichiara il Maestro costruttore di Assemini Antonio Ghiani, esibitosi con il virtuosista Sergio Lecis – quello delle launeddas era un mondo che escludeva quasi totalmente le donne, ad eccezione delle figlie d’arte. Da qualche anno, però, è stato introdotto “su basciu a contra”, che permette di accompagnare al canto le donne, fino ad allora penalizzate dalle note gravi eseguite dagli uomini».

Quello delle launeddas è un mondo in rinascita, grazie al lavoro delle varie scuole attive sull’Isola che attirano sempre più giovani. Non meno importante è il ruolo del costruttore: senza il loro lavoro meticoloso, non esisterebbero strumenti capaci di far risuonare la musica perfettamente.

