Launeddas, una casa per i suonatori 

L’associazione Sonus de Canna compie quarant’anni di vita. Ad Assemini, all’interno di una capanna circolare in pietra e cipresso, attorno al maestro Sergio Lecis si esercitano alcuni dei quindici allievi: Lazzaro Congiu 61 anni, Gianfranco Vacca 62 , Luca Desogus 19 tutti di Furtei e Mauro Spano 51 anni di Pirri accompagnati dal canto di Dolores Dentoni, Massimiliano Serreli e Antonello Giuntini.

«Sembra ieri quando ero io l’allievo al cospetto del maestro Burranca, e invece è trascorso quasi mezzo secolo», spiega Lecis, «ci vuole passione per suonare le launeddas, molto studio e moltissimo esercizio. Il mio maestro è stato rigoroso e severo ma un giorno, dopo un concerto, mi disse tui m’agiudas a bivi , tu mi aiuti a vivere. Ecco io so che, sino a quando continueremo a suonare, Dionigi Burranca continuerà a vivere e così tutti i maestri prima di lui. La musica delle launeddas ha attraversato i secoli e rappresenta una delle voci più importanti e identificative della nostra isola e della nostra cultura».

Sono trascorsi tremila anni ma in Sardegna sono ancora is sonus de canna ad accompagnare la festa, il canto, il ballo, i poeti e le preghiere, a celebrare nascite, matrimoni o salutare i morti. In Sardegna le launeddas confermano il rapporto intimo dell’uomo con il territorio, la sapienza antica dei costruttori nel riconoscere il terreno buono, scrutare la luna per decidere il giusto tempo della raccolta e della stagionatura, valutare l’esposizione al sole e al vento. E delle canne misurare spessore, diametro, fibra e distanza tra i nodi per capirne la voce.

Sotto gli alberi d’arancio, accanto a sa pinnetta i suonatori accordano gli strumenti, Sergio Lecis racconta: «Questa capanna l’ho costruita durante il Covid, assieme al mio amico Tonino Murrai. Il sogno? Creare ad Assemini la realtà che Burranca ed io abbiamo visto in Corsica, a Pigna, un borgo, un vicinato di artisti aperti al confronto, la casa musicale è scuola e struttura ricettiva e accoglie i musicisti che desiderano confrontare tradizioni musicali e sonorità. È il sogno che mi porto dentro».

Sonus de Canna festeggia quarant’anni di attività, il maestro e i suonatori chiudono gli occhi e gonfiano le guance per soffiare sulle candeline ma la respirazione è circolare, il fiato continuo e il soffio diventa musica ad alimentare passione, impegno e il grande sogno di una casa musicale.

RIPRODUZIONE RISERVATA