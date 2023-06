Launeddas  per i bambini 

Domani alle 16, nella biblioteca comunale l’incontro “Sonus antigus”, organizzato dall'ufficio lingua sarda del Gerrei. L’appuntamento è aperto ai bambini dai 5 agli 11 anni, che avranno l'opportunità di conoscere da vicino gli strumenti musicali tipici della Sardegna. Durante la presentazione in lingua sarda, i giovani saranno introdotti nel mondo degli strumenti della tradizione sarda, come is launeddas, su sulitu, su sonetu e sa trunfa. Inoltre ci sarà anche uno spazio per scoprire gli strumenti “da rumore” utilizzati durante la Settimana Santa, come matracas e mumudinus, e che aggiungono un tocco di magia alle tradizioni locali. Ad accompagnare i bambini in questo viaggio musicale saranno gli operatori linguistici Alessandro Podda e Ivan Marongiu della società Suìa, esperti di lingua cultura sarda.