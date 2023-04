Launeddas, il laboratorio è un museo 

Uno strumento musicale popolare e tradizionale, i cui suoni per molti minuti, senza interruzioni, accompagnavano non solo i balli, ma anche le processioni e le cerimonie, veri riti di passaggio, soprattutto in occasione della feste. «Processioni o manifestazioni ad hoc – prosegue Ghiani - solo per launeddas, non ce ne sono più. Ma fa ben sperare l’invasione di giovani che, oggi, vogliono imparare a suonarle e alcuni sono anche bravi. Mi definisco un soffiatore e non un suonatore, perché così come non è facile imparare la tecnica del fiato continuo, allo stesso modo non è facile quantificare i tempi dell’apprendimento e della costruzione delle launeddas perché sono strumenti che cambiano di dimensioni e tipologia a seconda della tonalità in cui vuoi realizzarle. Spesso c’è anche spazio per la sperimentazione, fuori dai canoni».

«In ogni sardo sentire il suono armonioso delle launeddas risveglia sensazioni ancestrali». Antonio Ghiani ha dedicato la sua vita a questo suono unico, un richiamo per l’anima alla terra, che inconsciamente viene catapultata tra forti emozioni e sentimenti di unione con la natura dell’isola che giustifica la sua presenza nei secoli. Adesso tramanda insieme al virtuosista Sergio Lecis le sue conoscenze in una cittadina dove in passato venne aperta una scuola diretta da Dionigi Burranca.

«In ogni sardo sentire il suono armonioso delle launeddas risveglia sensazioni ancestrali». Antonio Ghiani ha dedicato la sua vita a questo suono unico, un richiamo per l’anima alla terra, che inconsciamente viene catapultata tra forti emozioni e sentimenti di unione con la natura dell’isola che giustifica la sua presenza nei secoli. Adesso tramanda insieme al virtuosista Sergio Lecis le sue conoscenze in una cittadina dove in passato venne aperta una scuola diretta da Dionigi Burranca.

La tradizione

Circa venti anni fa ad Assemini venne aperta una scuola, dove Dionigi Burranca insegnava l'arte del suonare con questo antico strumento, tipico della tradizione sarda, la cui origine si perde nel tempo e il cui suono ha scandito la vita dei nostri avi. Conoscenza oggi protetta e tramandata con passione.

Dietro un tavolo da lavoro da calzolaio, tra vecchi utensili, cera, spago appaiono i tre pezzi di canna, su tumbu, sa mancosa e sa mancosedda, che compongono i sonus de canna, e Antonio Ghiani, asseminese doc. Dotato di una strabiliante capacità di dare vita «a tre umili canne», si definisce «un soffiatore», traviato però dalla costruzione: «La manualità – spiega Ghiani - mi ha sempre attratto: il fascino di trarre da tre umili pezzi di canna, dei suoni e farli vivere, mi dà una soddisfazione immensa». Membro dell’associazione Sonus de Canna e fondatore con il figlio della loro “Sonus de su Mundu”, nella sua casa custodisce una collezione di ben 800 strumenti provenienti da tutto il mondo, un museo fruibile, in cui è esposto anche tutto il materiale tecnico di costruzione delle launeddas.

Uno strumento musicale popolare e tradizionale, i cui suoni per molti minuti, senza interruzioni, accompagnavano non solo i balli, ma anche le processioni e le cerimonie, veri riti di passaggio, soprattutto in occasione della feste. «Processioni o manifestazioni ad hoc – prosegue Ghiani - solo per launeddas, non ce ne sono più. Ma fa ben sperare l’invasione di giovani che, oggi, vogliono imparare a suonarle e alcuni sono anche bravi. Mi definisco un soffiatore e non un suonatore, perché così come non è facile imparare la tecnica del fiato continuo, allo stesso modo non è facile quantificare i tempi dell’apprendimento e della costruzione delle launeddas perché sono strumenti che cambiano di dimensioni e tipologia a seconda della tonalità in cui vuoi realizzarle. Spesso c’è anche spazio per la sperimentazione, fuori dai canoni».

Ad aver sempre caldeggiato l’insegnamento è Dionigi Burranca, oggi scomparso, che fu uno dei maestri più importanti della musica etnica sarda, capace di convincerei suoi discepoli a fondare nel 1984 la scuola di Assemini.

Il maestro e l’allievo

«Mi sembrava di sognare – ricorda Sergio Lecis, suo allievo e ex Presidente di Sonus de canna - quando il maestro, alla fine degli anni ’70, accettò di insegnarmi le launeddas. Andai nella bottega-scuola nella sua casa di Ortacesus per diciassette anni, con cadenza settimanale fino al 1995, anno della sua scomparsa. Il maestro Burranca – continua Lecis - era uomo attento e legato alle nostre tradizioni, molto disponibile, andavo a prenderlo, una volta a settimana, a Senorbì per portarlo nel nostro paese: nella scuola di launeddas aderirono 25 allievi, fra questi Antonello Ghiani. Era una persona che amava parlare di musica e del metodo sonai a bucca, il solfeggio cantato che io – prosegue Lecis - ancora insegno ai miei allievi, incluso a Samuele Cordeddu, il mio allievo che, settimanalmente, da Nottingham, via internet, prende lezioni di launeddas. Ricordo ancora quando Diego Capitella venne in Sardegna per registrare immagini e suoni nella processione delle launeddas per un bel documentario della Rai che venne visto anche in Corsica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata