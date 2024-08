Launeddas e parole contro l’assedio 

La musica dello strumento identitario della Sardegna, le launeddas, nell'esecuzione del Maestro Luigi Lai. E poi le parole dello scrittore e musicista Gabriele Congiu. Granitiche. «Pale eoliche sull’orizzonte, come croci di metallo/ cancellano i profili sacri dei nostri monti, grazie a uno sciacallo/ Torri alte fino al cielo, invadono il nostro suolo/ dove un tempo flora e fauna avevano un importante ruolo/ Pannelli fotovoltaici si estendono all’infinito/come un mare artificiale lo ha inghiottito». Il video su YouTube e sui social ha un titolo chiarissimo: “Sardegna sotto assedio: Un grido dal cuore dell'Isola”.

Il cagliaritano Gabriele Congiu, che è anche editore e ha raccolto le memorie di Luigi Lai in un libro pubblicato qualche anno fa, racconta il quotidiano rapporto col Maestro delle launeddas. «I miei nonni erano amici dei suoi genitori. Conosco Luigi Lai dal 1977 e da un anno e mezzo abito a San Vito, vicino a casa sua. Mi chiama fill'e anima e quando Stefano Lavra, presidente dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna, gli ha chiesto un video sulla speculazione energetica, mi ha voluto coinvolgere e farmi scrivere il testo».

«Interessi di pochi»

Una premessa doverosa: «Lavoro da più di 30 anni con l'evoluzione informatica, ho anche scritto un libro sull'intelligenza artificiale, e non sono certo contro le innovazioni anche in termini di energia ma qui si tratta di interessi di poche persone che vanno a discapito della Sardegna: un bottino straniero come scritto nel testo». Luigi Lai e Gabriele Congiu, come altri artisti, non sono voluti restare in disparte: «Chi ha la possibilità di arrivare all'anima e al cuore delle persone come gli artisti deve avere voce in capitolo. Più persone riusciamo a sensibilizzare e meglio è».

Il video, con una parte musicata al piano dallo stesso Congiu e il finale affidato ancora alle launeddas, si chiude con una dichiarazione decisa: «Sulla nostra terra, sul nostro mare, sul nostro futuro/ il nostro NO sarà un muro più forte, deciso e sicuro/ Per il nostro domani, resistiamo, lottiamo e proteggiamo!».

RIPRODUZIONE RISERVATA